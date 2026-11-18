Los hallazgos de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre las actividades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) son muy preocupantes. Durante la administración de Gustavo Petro, el DNI hizo un requerimiento a la Registraduría para recibir todos los datos del censo electoral, a apenas dos meses de las elecciones. Cuando se lee eso en el marco de las constantes mentiras y manipulaciones que el expresidente Petro lanzó sobre el proceso electoral, son muchas las preguntas que tienen que ser resueltas. Ampliando aún más el panorama, una vez más una dirección de inteligencia del Estado queda en medio de escándalos por…

Los hallazgos de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre las actividades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) son muy preocupantes. Durante la administración de Gustavo Petro, el DNI hizo un requerimiento a la Registraduría para recibir todos los datos del censo electoral, a apenas dos meses de las elecciones. Cuando se lee eso en el marco de las constantes mentiras y manipulaciones que el expresidente Petro lanzó sobre el proceso electoral, son muchas las preguntas que tienen que ser resueltas. Ampliando aún más el panorama, una vez más una dirección de inteligencia del Estado queda en medio de escándalos por posibles abusos de poder: es momento de un debate serio sobre los contrapesos a este tipo de entidades en una democracia.

En dos informes que se han conocido, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol compartió documentos que alertan sobre irregularidades al interior de la DNI. En su primera entrega, encontró que habría habido órdenes para instalar micrófonos y GPS en los vehículos de los expresidentes, que habría existido una casa clandestina de inteligencia cerca de la Embajada de Estados Unidos, que habría sospechas de espionaje con tecnología rusa y que un hácker habría recibido la misión de alterar resultados electorales. Por cierto, ese hácker, de nombre Carlos Oloya, trabajó durante varios meses al servicio del Estado a pesar de tener una orden de captura en su contra. ¿Cómo es posible que la DNI no supiera ese antecedente de un contratista al que le dio tanto poder? Y, si lo sabía, ¿quién responde por no haber alertado a las autoridades? Olaya fue capturado recientemente y debería contarle al país lo que sabe.

Por los hechos que comentamos, la Contraloría anunció que revisará cinco contratos de la DNI que superarían los COP 20.783 millones, incluyendo la compra de un helicóptero no tripulado por cerca de COP 9.000 millones, el cual habría llegado dañado al país. Esperamos, también, que esas investigaciones lleguen a resultados pronto y que los colombianos se enteren de lo ocurrido de voz de una entidad independiente.

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Lo más grave que se ha conocido hasta ahora, sin embargo, es lo relacionado con el proceso electoral. El 9 de abril, un requerimiento del director encargado de la DNI, René Guarín, llegó a la Registraduría. El documento decía que, “para efectos de interoperabilidad y procesamiento en nuestros sistemas de análisis, se solicita de manera formal el suministro de la información que integra el censo electoral nacional vigente en un archivo plano que contenga los siguientes campos discriminados de la población apta para votar”. La Dirección Nacional de Inteligencia quería número de cédula, género, edad, grupo poblacional, puesto de votación y estado de vigencia de todos los votantes del país, sin justificación constitucional ni razón de ser en sus funciones. Las explicaciones que han dado hasta ahora los responsables se quedan muy cortas para las sospechas que despierta esta actuación.

Una y otra vez, el expresidente Gustavo Petro buscó deslegitimar el actuar de la Registraduría Nacional. Cuando su candidato, el senador Iván Cepeda, fue derrotado en segunda vuelta, el entonces mandatario dijo que no reconocería la legitimidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Teniendo en cuenta ese comportamiento, ¿por qué su DNI intentó acceder a información confidencial justo antes de elecciones? ¿Quién responde por el hácker contratado y capturado? ¿Qué hará el Congreso con la reglamentación de la DNI, que se prestó para estos atropellos?

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