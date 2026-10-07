No perdamos el impulso del metro de Bogotá

La gran apuesta de Bogotá por desarrollarse es y tiene que seguir siendo el Metro. Dados los recursos financieros invertidos y el tiempo de frustraciones acumuladas, no puede desaprovecharse el avance obtenido para terminar la primera línea y asegurar el futuro del proyecto. Por eso, el mensaje que se ha enviado desde el Distrito y desde la Nación para pedirle al contratista que cumpla con los tiempos pactados es un acto de coordinación que recibimos con gusto. El Gobierno de Abelardo de la Espriella debe también aprovechar para aterrizar y consolidar las propuestas de futuras líneas, de modo que no tengamos que esperar demasiado…

La gran apuesta de Bogotá por desarrollarse es y tiene que seguir siendo el Metro. Dados los recursos financieros invertidos y el tiempo de frustraciones acumuladas, no puede desaprovecharse el avance obtenido para terminar la primera línea y asegurar el futuro del proyecto. Por eso, el mensaje que se ha enviado desde el Distrito y desde la Nación para pedirle al contratista que cumpla con los tiempos pactados es un acto de coordinación que recibimos con gusto. El Gobierno de Abelardo de la Espriella debe también aprovechar para aterrizar y consolidar las propuestas de futuras líneas, de modo que no tengamos que esperar demasiado tiempo para que veamos las expansiones urgentes.

En una entrevista, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, contó su preocupación: “Tenemos que pedirle a Metro Línea 1 que se ponga las pilas, poner más personal en estaciones (…) Hay unos temas que tenemos que empujar más y el reto es terminarlo en septiembre del otro año para ponerlo en marcha blanca. Ese es el reto. Es complejo y tenemos que ajustar algunas cosas para llegar ahí”. Hablando con El Espectador, Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), explicó cuáles son las cifras que preocupan al Distrito: “Utilizamos un software que nos marca dos programaciones: una temprana y otra tardía. Ambas deben terminar la obra el 14 de septiembre de 2027. En la tardía, deberíamos ir en el 77 %; es decir, estamos cuatro puntos por encima. La temprana indica que deberíamos ir en 85,31 %, una desviación de 4 puntos. Es decir, vamos en el punto medio de holgura. Tenemos capacidad para corregir desviaciones”. En junio, el concesionario reportó 14.019 trabajadores activos, cuando el acuerdo pedía 15.185. Esa ausencia se está sintiendo.

En respaldo al alcalde, la gerente para Bogotá nombrada por el presidente, Clara Lucía Sandoval, escribió ayer en su cuenta de X que “hay componentes que avanzan bien, como el viaducto y los trenes, pero también hay otros que requieren acelerar el paso, especialmente las estaciones, el personal disponible y algunos sistemas necesarios para su puesta en operación. Nuestro compromiso es claro: articular esfuerzos, identificar a tiempo los obstáculos y trabajar para que el metro avance y Bogotá reciba la obra que necesita”. Así debe ser y es un cambio considerable a la manera en que Distrito y Nación se relacionaron durante la administración pasada. Ahora la pelota está en la cancha del contratista, que al cierre de esta edición no ha respondido. Lo que es innegociable es que en septiembre del año entrante debe poder entregarse la obra para que empiece a funcionar en marzo de 2028. Las personas que residen en Bogotá están exhaustas de esperar y de vivir retrasos.

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Por eso mismo, es un buen momento para que Distrito y Nación hablen sobre cómo vamos a garantizar la expansión del metro. Es mejor que se haga cuanto antes, pues el año entrante es electoral y sabemos cómo las campañas se roban los reflectores y entorpecen los procesos. Al respecto, el alcalde Galán dijo en Noticias RCN que “la línea 3 está en estudios de factibilidad y la 4 fue la que le propuse al presidente (y) sería la prolongación de la 100 a la 235 de esta línea 1 del metro. Yo espero que antes de que termine el año tengamos Gobierno Nacional y nosotros los recursos para contratar los estudios de prefactibilidad y factibilidad de esa línea 4 y se la dejemos al siguiente alcalde para que él con el presidente la contrate”. Sabemos que los recursos están escasos, pero la capital del país no puede perder más tiempo. ¿Podremos seguir haciendo realidad el metro?

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