Protegidas las pensiones, que siga la conversación

Justo antes de entrar en efecto, el Ministerio de Hacienda echó para atrás una medida del gobierno pasado que buscaba limitar la cantidad de dinero que pueden invertir las administradoras de pensiones en el exterior. Aunque la administración de Gustavo Petro utilizó una motivación comprensible al sustentar su decisión, atar los recursos de las pensiones al mercado colombiano es limitar su capacidad de dar rendimientos y afectar la diversificación de los portafolios, una práctica sana en cualquier estrategia de ahorro. Ahora que volvimos a la regulación que estaba antes, la administración de Abelardo de la Espriella sí debe…

Justo antes de entrar en efecto, el Ministerio de Hacienda echó para atrás una medida del gobierno pasado que buscaba limitar la cantidad de dinero que pueden invertir las administradoras de pensiones en el exterior. Aunque la administración de Gustavo Petro utilizó una motivación comprensible al sustentar su decisión, atar los recursos de las pensiones al mercado colombiano es limitar su capacidad de dar rendimientos y afectar la diversificación de los portafolios, una práctica sana en cualquier estrategia de ahorro. Ahora que volvimos a la regulación que estaba antes, la administración de Abelardo de la Espriella sí debe preocuparse por encontrar maneras de fomentar el flujo de recursos hacia el país de manera concertada.

Como fue común en las reformas del gobierno Petro, el decreto que limitaba las inversiones en el extranjero se hizo en contra de la oposición de las administradoras de fondos de pensiones privadas (AFP). No hubo capacidad de concertación y los diálogos terminaron en señalamientos irresponsables. Esto es una lástima, porque sí es cierto que el dinero de las pensiones puede usarse para dinamizar el mercado accionario colombiano y financiar algunos de los muchos proyectos de infraestructura que necesita el país. Según datos de la Superintendencia Financiera de Colombia que retoma La República, “con corte a agosto de 2026, las AFP administraban COP 575,2 billones en los fondos de pensiones obligatorias. De este total, 54,8 % estaba invertido en activos locales y 45,2 % en activos del exterior”. ¿De qué manera podemos fomentar que el porcentaje local aumente sin afectar la diversificación?

Se trata de una pregunta importante especialmente porque, cuando entre a regir la nueva reforma pensional, el Banco de la República tendrá la tarea de administra el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo bajo reglas muy precisas. ¿Será que el cambio de régimen es una oportunidad para que los sectores privado y público, que dejan de competir entre sí, encuentren maneras de apoyar estrategias de inversión que repercutan en la economía colombiana? Si bien proteger el ahorro de los colombianos es un objetivo esencial, los recursos que mueve el sistema también necesitan invertirse pensando en el bien común.

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Según el Decreto 2555 de 2010, los fondos de pensiones podían invertir un máximo del 40 % de sus recursos en el exterior cuando las personas tienen perfil conservador o están en retiro programado, 60 % cuando el perfil es moderado y 70 % cuando el perfil es de mayor riesgo. Esa es la norma que el Ministerio de Hacienda dejó en vigencia, pues el gobierno Petro lo que buscó fue que solo el 30 % de los activos invertidos en los cuatro perfiles pudiesen salir del país. En la práctica, implicaba una repatriación de billones de pesos en medio de dudas sobre el manejo macroeconómico de Colombia. Por eso, Miguel Gómez, actual líder de Hacienda, dijo que la nueva decisión busca “proteger el ahorro de los colombianos; esos recursos no son de las administradoras, son de los trabajadores, y de allí saldrán sus pensiones”. Las inversiones en el exterior, en mercados más amplios y con mayor solidez, permite rendimientos que garantizan más recursos al momento de la pensión.

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