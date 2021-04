Salir en masa esta semana es irresponsable

Los datos son terroríficos y deberían darles pausa a quienes han convocado al paro nacional de mañana 28 de abril. Las unidades de cuidados intensivos (UCI) del país están colapsadas o en riesgo de colapso y los casos de contagio vienen en aumento. Medellín, Manizales, Cali y Bogotá se encuentran en estado crítico. Viene mucho dolor y salir en masa a las calles es un riesgo real a la vida de muchas personas. No hay maromas retóricas que puedan evadir esa realidad.

Entendemos la frustración. Es cierto que la pandemia ha servido a los gobiernos de varios países, Colombia incluida, para desinflar las masivas movilizaciones sociales que vimos a finales de 2019 e inicios de 2020. El descontento ciudadano encerrado es un caldo de cultivo para aumentar los reclamos. Se trata de una situación que afecta directa y gravemente el derecho a la legítima protesta.

Sin embargo, Colombia llegó a un récord lamentable: el pasado domingo 465 personas fallecieron por COVID-19. Los contagios están por las nubes, los cercos epidemiológicos no han funcionado, las autoridades locales se encuentran saturadas y los hospitales están viendo tragedia tras tragedia pasar por sus UCI. Este editorial no pretende hacer un comentario sobre los motivos del paro, ni más faltaba. Solo queremos evidenciar lo que debería ser obvio: no es un buen momento para tomarse las calles por el bienestar de los mismos manifestantes y sus familias.

Ante la petición de modificar el plan de las marchas, ha cogido vuelo un tipo de argumento falaz. Se ve en el representante a la Cámara Inti Asprilla, quien escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: “¿Por qué las marchas son un atentado a la vida, mientras (la) aglomeración por la Vuelta a Colombia es celebrada y aplaudida por Claudia López?”. Tiene razón en algo el representante: las aglomeraciones de la Vuelta a Colombia debieron evitarse. Eso no significa que entonces salir a tomarse las calles en pleno tercer pico sea entonces válido. ¿Acaso un error claro de la Alcaldía justifica otro error claro de quienes fomentan el paro? Las aglomeraciones son lo peor que puede ocurrir en tiempos de crisis por culpa del COVID-19.

En esta petición que hacemos no hay una consideración política y queremos insistir en eso: los colombianos tienen un derecho fundamental a manifestarse. Su oposición a la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque y todos los otros reclamos del paro merecen ser escuchados. Esa no es la discusión. La pregunta básica es: ¿asumirán la responsabilidad los organizadores del paro por las personas que terminen contagiadas y en graves aprietos, ellos y sus círculos sociales, por haber salido a marchar?

Estamos en mora de encontrar otras maneras de protestar durante la pandemia. Con la velocidad del plan de vacunación y los números de contagiados que estamos viendo, los confinamientos seguirán en el futuro próximo. Eso no debe ser una excusa para silenciar a los ciudadanos, pero sí es un reto para quienes quieren expresar su inconformismo. ¿Cómo lo hacemos sin causar daño? La respuesta queda pendiente, tendremos que construirla, pero sí tenemos una certeza: salir a marchar esta semana es irresponsable.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

