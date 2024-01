Si puede, adopte un animal de compañía

Hay más de tres millones de animales viviendo en la calle en Colombia y es momento de enfrentar esa crisis con un acto de generosidad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Es momento de adoptar animales de compañía si está dentro de nuestras posibilidades. Después de la Navidad, cuando se tiene la mala práctica de regalar seres sintientes sin tener en cuenta la responsabilidad tan grande que representan, por estas fechas empiezan a aumentar las cifras de animales abandonados. Esto es una tragedia porque los condena al sufrimiento, a la angustia de no saber cómo alimentarse y a la hostilidad de la calle. Parte del reconocernos como humanos pasa por darles a los animales de compañía el cuidado que merecen y tener una mascota produce efectos beneficiosos en la salud mental, física y en el disfrute de la vida.

La situación de abandono es crítica. Aproximadamente hace un año la senadora Andrea Padilla, del Partido Verde, dio resultados del censo animal: aunque es difícil llegar a una cifra precisa, hay por lo menos tres millones de perros y gatos en las calles del país que han sido abandonados por los humanos. Según dijo en su momento la congresista, “el mapa de maltrato y abandono animal en Colombia es desolador. De 1.123 municipios, solo 23 concentrados en cinco departamentos tienen un programa de esterilización. Aún hay 1.700 equinos explotados en tracción animal, los pocos centros de atención de fauna silvestre son precarios, en su mayoría, y no hay ninguno en las regiones Amazónica, Pacífica y Orinoquia”. En Bogotá, por ejemplo, el año pasado la entonces directora de Transmilenio, Natalia Tinjacá, dijo que cada día entre dos y tres mascotas son abandonadas a su suerte en el sistema.

Las consecuencias son nefastas. Los animales que han sido socializados no pueden, luego, sobrevivir de manera adecuada por sí solos. Dependen de los humanos para su alimentación, su protección y su cuidado general. Muchos entonces se ven condenados a sufrir enfermedades dolorosas, abusos, muertes lamentables o vidas llenas de angustia. Se trata, y es necesario insistir en esto, de seres sintientes que entienden la gravedad de lo que enfrentan y padecen crisis emocionales. Por eso la pregunta abierta para la humanidad es qué podemos hacer para cuidarlos y tener una mejor convivencia. Eso pasa por implementar políticas públicas de esterilización y asistencia, por supuesto, pero la acción más importante a nivel individual que podemos realizar es adoptarlos y compartir la vida con ellos, si estamos en capacidad de hacerlo.

No se trata de una decisión que se deba tomar a la ligera. Precisamente porque las personas no reflexionan sobre lo que implica su tenencia es que muchas mascotas regaladas terminan en el abandono. No obstante, adoptar es un acto de conexión con el mundo que, más que un rescate de los animales, termina siendo un rescate propio. Múltiples estudios muestran que convivir con animales de compañía mejora la vida de una persona tanto como la de ellos. Si lo está contemplando, es un buen momento.

Ahora, si no es posible adoptar, considere una donación (en dinero o en voluntariado) a las organizaciones de cuidado animal de su ciudad. Son muchas y usualmente trabajan con las uñas. Cualquier apoyo que se les ofrezca será bien recibido y se multiplicará por los animales que son rescatados. No desaproveche la oportunidad de empezar el año con un acto de bondad.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

