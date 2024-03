Simbolismos perversos en la respuesta estatal a las marchas del 8M

Contrastan las promesas de protección a las mujeres cuando el país sigue sumido en una ola de feminicidios, violencia sexual e impunidad. Foto: Archivo

Los alcaldes de Bogotá y Medellín, Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez, quedaron en evidencia ante sus deplorables respuestas a lo ocurrido el pasado 8 de marzo durante las marchas del Día Internacional de la Mujer. En Bogotá, la Policía gaseó a las manifestantes en una plaza de Bolívar a oscuras y el mandatario distrital se demoró varias horas en salir a dar explicaciones tibias y confusas sobre lo que había ocurrido. Mientras tanto, Gutiérrez, que anda buscando posicionarse como superhéroe contra la criminalidad, ha difundido un cartel buscando a mujeres que habrían cometido actos de vandalismo durante las protestas. A pesar de sus discursos, contrastan las promesas de protección a las mujeres cuando el país sigue sumido en una ola de feminicidios, violencia sexual e impunidad.

En Bogotá, la plaza de Bolívar no tenía luces en buenas condiciones para una de las marchas más grandes que se presentan anualmente en esa fecha en la capital. A pesar de que iban niñas y mujeres, que todo estaba planeado con meses de antelación, la Alcaldía cerró calles y no informó sobre las limitaciones que había. Luego, cuando la Policía, en un cuestionable acto de discrecionalidad, decidió intervenir, lo único que causó fue pánico. Empezó mal un alcalde consagrado a la igualdad de género al dejarnos la imagen de mujeres y niñas huyendo de los gases en un espacio público con baja iluminación. Colombia no se cansa de arrojarnos simbolismos negativos sin sutilezas.

Después el alcalde ofreció disculpas, pero en sus comentarios dejó la ambivalencia de que el actuar policial estuvo justificado en actos de vandalismo. No se trata, debemos ser claros, de justificar el daño a los bienes públicos, pero sí de exigir proporcionalidad en el actuar. La Policía responde con poca prudencia y causa daños en la confianza del público, mientras el alcalde distrital se muestra dubitativo y sin políticas claras. Sigue doliendo más un vidrio o una pared rayada, dicen con razón las organizaciones de mujeres, que la avalancha de violencia de género. De nuevo, los simbolismos son elocuentes.

Tampoco es entendible el ánimo autoritario del alcalde Gutiérrez en Medellín. Acostumbrado a publicar videos en redes sociales con su rostro acompañado de música digna de una película de superhéroes, condenó actos de vandalismo y difundió carteles de las criminales: mujeres que se manifestaron el 8 de marzo. Todo el aparato estatal en contra de unos hechos que palidecen ante la crisis de explotación sexual que enfrenta la capital antioqueña. Como escribió Cristina Nicholls para El Espectador, “no se nos olvida que el origen del 8 de marzo fue exactamente ese, mujeres trabajadoras cansadas de los ultrajes decidieron protestar para vivir mejor y murieron quemadas vivas. Y no se nos olvida porque cada 8 de marzo ocurre algo que nos recuerda la crudeza de esa génesis”.

La crítica fácil a este editorial es que el Estado debe perseguir todos los crímenes y que nada justifica el daño de bienes públicos. Esa, sin embargo, no es la discusión. Las mujeres están haciendo reclamos desesperados ante un Estado indolente y no se ve en este urgencia alguna en la respuesta a esa realidad.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

