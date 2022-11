Sobrevive la democracia en EE. UU., por ahora...

Los resultados de las elecciones de hace una semana son positivos para la democracia, pero dejan interrogantes. Foto: EFE - SARAH YENESEL

La democracia estadounidense se encuentra en un riesgo constante y nunca tanto como en las elecciones del pasado martes, que solo hasta ahora se están definiendo. No era para menos: en varios estados claves, candidatos golpistas, que aún no reconocían el triunfo de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales, se alzaban como favoritos a obtener cargos de poder y habían recibido el apoyo irrestricto del expresidente Donald Trump, quien también ha coqueteado con el no reconocimiento de los resultados. Como es usual en los ciclos electorales de ese país, los comicios de medio período suelen ser terribles para el partido de gobierno, así que se esperaba una “ola roja”, es decir, la llegada de cientos de nuevos republicanos al poder. Estuvimos muy lejos de que eso ocurriera.

Al cierre de esta edición todavía no sabemos quién va a tener el control de la Cámara de Representantes. Empero, sí conocemos que los demócratas, gracias a una apretada victoria en Nevada, van a mantener el control del Senado. Incluso, con la segunda vuelta que habrá en Georgia en un mes, podrían expandir su número de senadores a 51, contra 49 de los republicanos. Esto no solo parecía imposible hace unos meses, gracias a las encuestas que daban a los republicanos como ganadores indiscutibles, sino que tendrá serias repercusiones para las elecciones presidenciales de 2024. Se espera que Donald Trump anuncie su candidatura el próximo 15 de noviembre.

Ahora, sin embargo, incluso esa candidatura de Trump está en riesgo. Dentro del Partido Republicano, muchos culpan al magnate de la derrota. Tienen razón: se dedicó todo este año a impulsar a candidatos ultraderechistas, negacionistas del resultado de 2020 y con mucho desdén por la democracia. Había toda una estrategia, por ejemplo, para hacer elegir a funcionarios de bajo nivel en cargos claves para la integridad electoral en lugares como Arizona, donde se decidió la presidencia. El cálculo era sencillo: si las elecciones de 2020 no pudieron ser revertidas gracias a que las instituciones resistieron los ataques jurídicos y públicos de Donald Trump y sus aliados, ¿por qué no tomarse esas instituciones para garantizar futuros triunfos? Por fortuna no lograron su cometido, pero la amenaza a la democracia estadounidense sigue viva.

¿Y quiénes fueron los responsables de que los demócratas resistieran? Las mujeres y los jóvenes menores de 30 años. Las mujeres salieron a votar en masa a rechazar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que permite la prohibición del aborto en los estados, cambiando un precedente de más de medio siglo y abriendo la puerta a normativas draconianas. La generación Z, que por cierto eligió al primer representante a la Cámara menor de 25 años en la historia de ese país, también se hizo sentir. Joe Biden y los demócratas deberían tener eso muy en cuenta para los dos años de gobierno que les quedan.

Al mundo le convendría que esta derrota sirva de introspección para el Partido Republicano, que se ha dejado secuestrar por el trumpismo. Ojalá escuchen al gobernador de New Hampshire, el republicano Chris Sununu, quien hizo una reflexión acertada sobre los resultados: “A nadie le gusta pagar seis dólares el galón por gasolina, pero creo que la gente nos dijo: Miren, podemos trabajar en esas políticas luego. Como estadounidenses, lo que necesitamos ahora mismo es enfrentar el extremismo”. ¿Lo escucharán?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.