Tenemos presupuesto, pero falta saber cómo se financiará

El gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene su presupuesto para 2027. Después de un “sinceramiento de las cuentas”, que pasó por un rechazo del presupuesto presentado por el gobierno de Gustavo Petro, el trámite apresurado en el Congreso terminó con la torpeza de una aprobación fallida que resultó en su expedición por decreto. En el camino se quedaron por fuera varias de las modificaciones introducidas en el trámite legislativo, así como el ahora exministro del Interior, Rodrigo Lara, quien terminó reemplazado sin cumplir tres meses en el cargo. Tenemos presupuesto, sí, pero la Casa de Nariño está en mora de contarnos cómo se…

El gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene su presupuesto para 2027. Después de un “sinceramiento de las cuentas”, que pasó por un rechazo del presupuesto presentado por el gobierno de Gustavo Petro, el trámite apresurado en el Congreso terminó con la torpeza de una aprobación fallida que resultó en su expedición por decreto. En el camino se quedaron por fuera varias de las modificaciones introducidas en el trámite legislativo, así como el ahora exministro del Interior, Rodrigo Lara, quien terminó reemplazado sin cumplir tres meses en el cargo. Tenemos presupuesto, sí, pero la Casa de Nariño está en mora de contarnos cómo se financiará y cuál será el plan específico de ajuste para enfrentar el déficit fiscal sin subir impuestos que nos ha prometido.

Para conocer los principios de un gobierno, el mejor indicador es mirar en cómo destina el dinero del Estado. Desde esa premisa, todavía no podemos responder cuál va a ser la estrategia del gobierno De la Espriella. Es comprensible, en parte, porque el terremoto, con sus efectos que se siguen sintiendo, modificó prioridades y creó una necesidad de inversión estatal considerable. La falta de preparación para el fenómeno de El Niño, cuyos efectos más serios vamos a empezar a sentir el mes entrante, hace que las múltiples promesas de reducción del Gobierno Central tengan que congelarse. Adicionalmente, y en esto tienen razón el presidente y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el manejo irresponsable de las finanzas en la administración pasada creó retos importantes, como un crecimiento ligado a un gasto estatal insostenible. Por todo lo anterior, el monto de COP 634,95 billones, que se terminó decretando y que es superior al que se había propuesto en el gobierno Petro, es un acto de honestidad que celebramos.

Todo lo anterior no quiere decir que los retos fiscales y políticos desaparezcan ni que el Gobierno actual no tenga responsabilidad. Por eso, volvemos a plantear una pregunta que hemos hecho en estos meses: ¿cómo es posible, ante este panorama desolador de recursos, que no se proponga aumentar los impuestos para mejorar el recaudo del Gobierno Central? Y si tuviere el Gobierno un plan extraordinario para alcanzar esa utopía, cada día que pasa sin echarlo a andar lo hace todavía menos realizable.

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Es verdad que, después de la aprobación del presupuesto por decreto, el Ministerio de Hacienda firmó un recorte de COP 13,8 billones, equivalentes al 0,7 % del producto interno bruto (PIB), para la vigencia fiscal 2026. El ministro Gómez dice que ya está casi lista una ley de rescate económico. El tiempo apremia para conocer los detalles y comenzar el proceso legislativo, que ha sumado ahora dudas con el recambio en el Ministerio del Interior y las crecientes inquietudes en algunos partidos de la coalición de Gobierno.

Sobre el presupuesto en sí, llama la atención, también, que tanto educación (COP 93 billones) como salud (COP 81,56 billones) sean los sectores que más recursos reciben, incluso por encima que defensa (COP 74,90 billones). Suena bien, pero nos recuerda que, sobre todo en el sector educativo, falta conocer la estrategia que propone el Gobierno, aparte de su insensata “batalla cultural”. Estos dos meses son claves para que el país conozca qué está pensando la Casa de Nariño con más claridad. Y cómo va a conseguir que las cuentas sumen.

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