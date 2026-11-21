“¿Y este quién es? Jaja, es mi amigo”. Fue visible la felicidad de Donald Trump al encontrarse personalmente con Vladimir Putin en una histórica reunión trilateral con Xi Jinping en Shenzhen, China, que tuvo lugar esta semana. La cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) evocó la conferencia de Yalta de 1945, cuando los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética se sentaron a negociar el futuro del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en Yalta se negoció una repartija de zonas de influencia de estas potencias, también se sentaron las bases del orden internacional basado en instituciones…

“¿Y este quién es? Jaja, es mi amigo”. Fue visible la felicidad de Donald Trump al encontrarse personalmente con Vladimir Putin en una histórica reunión trilateral con Xi Jinping en Shenzhen, China, que tuvo lugar esta semana. La cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) evocó la conferencia de Yalta de 1945, cuando los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética se sentaron a negociar el futuro del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en Yalta se negoció una repartija de zonas de influencia de estas potencias, también se sentaron las bases del orden internacional basado en instituciones y el derecho. 81 años después, en Shenzhen, se encontraron tres líderes inconformes con ese orden.

En febrero de 1945, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Iósif Stalin discutieron el futuro de Alemania, las fronteras europeas y las zonas de influencia de sus respectivos países. Dos de ellos representaban democracias liberales; el tercero encabezaba la Unión Soviética, una dictadura comunista. Las negociaciones también contribuyeron a establecer las bases de Naciones Unidas y de un sistema de seguridad colectiva que pretendía evitar otra guerra mundial. El resultado estuvo lejos de ser perfecto: las promesas de elecciones libres en los territorios liberados por los soviéticos no se cumplieron y Europa terminó dividida durante décadas. Sin embargo, existía una apuesta por construir instituciones y reglas para administrar las relaciones entre Estados.

La fotografía de Shenzhen ofrece un contraste inquietante: los tres líderes, esta vez, son autoritarios. Xi y Putin encabezan regímenes no democráticos. Trump, aunque llegó al poder mediante elecciones en una democracia, ha demostrado un desprecio creciente por los contrapesos institucionales y las normas democráticas. Los tres comparten una visión de las relaciones internacionales en la que el poder, las armas y las capacidades materiales prevalecen sobre las restricciones que imponen las instituciones multilaterales. No es una alianza ideológica sin fisuras ni significa que sus intereses coincidan, pero sí una coincidencia en la desconfianza hacia los límites que el orden internacional pretende imponerles. Esto fue evidente en la posterior declaración conjunta, que destacó la inmunidad de los funcionarios públicos, un asunto especialmente relevante para Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

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También llamó la atención quién no estaba en esa mesa: Europa. Putin ha dicho que ese continente es una región sumida en una “humillante decadencia”. Que el presidente ruso pueda volver a sentarse en una mesa de semejante relevancia diplomática tras casi cinco años de la invasión a Ucrania es ya un triunfo político para el Kremlin. Y la amistad de Trump solo puede leerse como un espaldarazo. Entonces, la exclusión europea de esta conversación es también un síntoma de su pérdida de influencia y de la fragilidad de las alianzas democráticas occidentales.

No estamos necesariamente ante una nueva Yalta. La reunión duró poco más de una hora, no produjo grandes acuerdos y las diferencias entre Washington, Moscú y Beijing siguen siendo considerables. Pero el resultado es significativo: Putin consiguió recuperar legitimidad internacional; Xi se presentó como anfitrión y protagonista de una nueva geopolítica multipolar, y Trump volvió a demostrar que privilegia sus relaciones personales con otros mandatarios por encima de las alianzas históricas de su país. Los tres obtuvieron réditos políticos sin tener que hacer concesiones significativas.

El problema es que el mundo necesita más cooperación internacional, no menos. Las guerras, el cambio climático, las migraciones, las amenazas nucleares y los riesgos de la inteligencia artificial siguen exigiendo acuerdos y diplomacia, aunque se les desprecie.

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