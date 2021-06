Un paso importante para reducir la desigualdad global

Parece que por fin el mundo está utilizando el sentido común frente al tema de los impuestos, pocos, que pagan las multinacionales. Después de muchas negociaciones y de un impulso especial por parte de la administración de Joe Biden en los Estados Unidos, el G7 —grupo de los países con las economías más importantes del mundo, salvo China y Rusia— acordó imponer un impuesto mínimo global de 15 % para las empresas que operan en distintas jurisdicciones. La tasa elegida todavía es muy baja y faltan muchas negociaciones antes de que se concrete, pero es un frente unido que puede ayudar a solucionar la desigualdad que produce la existencia de paraísos fiscales para quienes acumulan grandes fortunas.

Las empresas multinacionales, en especial las tecnológicas, se han aprovechado de dos condiciones para pagar menos impuestos. La primera es la existencia de paraísos fiscales, países del mundo que tienen tasas impositivas muy bajas en donde estas compañías pueden ubicar sus casas matrices. Entonces, por ejemplo, como cuenta la BBC, Google tuvo hasta el 2017 una empresa en las Bermudas que utilizaba para contratar con las compañías que tenía en otros lugares. Sus ingresos eran reportados allí y de esa manera eludía las tasas más altas que hubiera tenido que pagar en otros países.

La segunda herramienta es que, pese a que venden productos y servicios en un país, no tienen mayores obligaciones tributarias allí. Eso a todas luces es injusto. ¿Por qué si una empresa se lucra en un determinado país no debe aportar de manera proporcional para mejorar las condiciones de ese lugar? La respuesta no responde a la lógica, sino a la existencia de estatutos tributarios desiguales.

Ahora, sin embargo, hay una propuesta de cambio. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos llegaron a dos acuerdos. El primero es que las empresas multinacionales tendrán que pagar impuestos en todos los lugares donde hagan negocios. El segundo es imponer un impuesto global, de por lo menos 15 %, de tal forma que desaparezcan los paraísos fiscales.

Hay críticas, es cierto. La directora de Oxfam, Gabriela Bucher, le dijo a la BBC que “la tasa que decidieron es similar a las tasas blandas cobradas en paraísos fiscales como Irlanda, Suiza y Singapur”. Otros economistas han hecho eco de esa idea. En efecto, sigue siendo una tasa muy baja. Un análisis del Financial Times encontró que “los impuestos adicionales recaudados —estimados en cerca del 4 % de lo que actualmente pagan las empresas— serían poco más que un error de aproximación en las cuentas de las compañías”.

Y falta también el componente político. Ahora la discusión se llevará al G20, donde China en particular, con su nueva estrategia de matoneo internacional para imponer sus intereses, puede ser un palo en la rueda. Si sale de allí, tendrá que llegar al resto de países. Porque esa es la debilidad: si hay un Estado que no apoye el mínimo, todo el plan se desarma. Cuando menos, todavía nos esperan varios años de polémica y debates.

Con todo, se trata de una medida necesaria. Colombia debería respaldarla en todos los escenarios internacionales donde participa. La elusión de impuestos es uno de los principales obstáculos para romper con la desigualdad. Un frente unido de países para atacarla es la única solución posible.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.