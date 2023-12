Una derrota de Google con impactos globales

"Nos parece evidente que Google y Apple ejercen un monopolio en los ecosistemas digitales de los celulares”. Foto: EFE - JUSTIN LANE

Acaba de publicarse una sentencia en Estados Unidos que tiene efectos para el mundo entero. Después de meses de pugna entre Epic Games, compañía de videojue gos creadora de Fortnite, y Google, un jurado decidió que Google está manejando un monopolio sobre las ventas en aplicaciones de celular y, al hacerlo, está violando las leyes de la competencia. Lo curioso es que hace apenas dos años Apple enfrentó una demanda similar y salió victoriosa, a pesar de tener reglas más estrictas que Google sobre el manejo de su popular App Store. Las repercusiones del fallo, que todavía puede ser apelado, son relevantes para los ecosistemas digitales de los celulares con sistema operativo Android, el más popular del mundo.

La regulación de las compañías tecnológicas que operan como supra-Estados multinacionales ha sido precaria. Por eso este fallo judicial en los Estados Unidos es tan importante: no había otra manera de hablar sobre el claro monopolio que Apple y Google ejercen sobre los ecosistemas digitales. La situación, muy simplificada, es así: el 70,29 % de los celulares del mundo tienen un sistema operativo Android, que le pertenece a Google, y un 28,8 % de los celulares tienen iOS, de Apple. Eso quiere decir que la abrumadora mayoría de personas con un celular tienen que descargar sus aplicaciones a través de la Google Play Store o de la App Store. Aquí es donde empieza a complejizarse el tema de la competencia. Tanto Apple como Google cobran comisiones a los desarrolladores de videojuegos por cada venta que hagan a través de sus aplicaciones, lo que en la práctica es un impuesto de uso que llega incluso hasta el 30 %. Con un añadido: no hay otra opción, porque ni Apple ni Google permiten que haya otras tiendas de aplicaciones disponibles, lo que en la práctica los convierte en un peaje ineludible.

Por eso Epic Games, que tiene su tienda, bastante lucrativa, demandó a ambas compañías. Con Apple perdió, pero con Google acaba de triunfar de manera contundente. Entre las evidencias que se compartieron con el jurado hay muestras de cómo Google le ofreció a Spotify pagar 0 % sobre las ventas en la aplicación, cuando a otros les cobra hasta el 11 %, y cómo le ofreció a Netflix pagar solo el 10 % cuando la tasa para aplicaciones estaba en 15 %. Se filtraron un puñado de correos electrónicos donde empleados de Google hablan de dar millones y millones de dólares a empresas para evitar que construyan una tienda de aplicaciones que sirva de competencia, y también se supo que todos los empleados de Google borran sus mensajes a las 24 horas de enviados, lo que va contra la ley de los Estados Unidos. Un jurado sumó todo eso y llegó a la conclusión de que, por supuesto, Google tiene un monopolio y lo usa sin ningún tipo de reparos para aplastar la posibilidad de la competencia.

Hablando con el medio tecnológico The Verge, Tim Sweeney, director de Epic Games, dijo que “es desafortunado que las restricciones que Apple le pone a la competencia sean absolutas. No debes tener una tienda que compita en el iOS y tampoco puedes usar un sistema de pagos de la competencia. Y creo que Apple debería recibir una sentencia tan severa como la de Google”. Estamos de acuerdo. Es extraño que Apple se haya zafado mientras Google no, pero esas son las incongruencias de la precaria regulación a los ecosistemas digitales.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.