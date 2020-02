El asesinato de Álvaro Gómez y los que saben cómo fue la vuelta

En el mismo contexto, no puede quedar por fuera lo que le respondió Daniel Coronell a Camila Zuluaga en entrevista de 2014 para W Radio, cuando esta le preguntó “¿a qué cree que ha obedecido la dilación en la entrega de resultados por parte de la Fiscalía?”. Y Coronell respondió: “El caso Álvaro Gómez ha sido objeto de múltiples demoras, unas atribuibles a falta de diligencia de la justicia, otras al propósito de desviar la investigación. Y otra, a que personas que son allegadas o miembros de la familia Gómez han querido desechar una parte de la investigación. Desde el primer momento que se cometió el delito, hay fuertes indicios de que miembros de la Fuerza Pública han estado involucrados en eso. Y resulta que esa versión parece no satisfacer a una rama de la familia, y entonces han querido buscar al culpable en otra parte”.

En alguna columna anterior mencioné que A Álvaro Gómez lo mataron los suyos , y no lo digo en plan de spoiler . Más bien, esperaría que a Barbosa pudiera servirle para ubicar la investigación en los términos que sugirió repetidamente el embajador de EE. UU. ante el gobierno de Ernesto Samper, Myles Frechette, de quien valga la pena contar que antes de morir me concedió en Washington una extensa entrevista que aparece al final del libro, en la que dice cosas como esta: “Esos militares de los que le hablo, buscaron a Álvaro Gómez y le hicieron la pregunta”.