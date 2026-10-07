El Espectador respeta a sus columnistas, incluso a los contrarios a su pensamiento liberal

Esta semana, en la Redacción al Desnudo, les contamos que vimos un video en el que uno de nuestros columnistas dice sentirse incómodo y que, a veces, le dan ganas de renunciar porque comparte página los fines de semana con una columnista de ideas muy distintas a las suyas. En El Espectador siempre hemos respetado la posición de nuestros columnistas, incluso la de los más radicales y contrarias al pensamiento liberal de este periódico.