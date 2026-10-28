 

Error en la portada: confundimos la reforma pensional con la laboral

Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que cometimos un error significativo en la portada del periódico impreso. El martes dedicamos el Tema del Día a las correcciones que el Congreso debía hacer a la reforma pensional, como lo ordenó la Corte Constitucional. Pero a la hora de hacer el llamado en la portada, en el título además, confundimos la pensional con la laboral. ¡Un despiste total!

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Fidel Cano Correa

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