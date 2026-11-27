El movimiento fue asfixiado por medidas represivas, pero el término ludita aún se utiliza de manera generalizada para referirse a personas o grupos que se oponen al cambio tecnológico. En las últimas semanas, con las noticias sobre presuntas soluciones a problemas…

Hace un poco más de doscientos años, grupos de artesanos ingleses se organizaron en bandas para destruir las máquinas textiles. Los miembros del movimiento se autodenominaban luditas, seguidores de Ned Ludd, un mítico tejedor cuyo nombre se usaba como seudónimo para firmar cartas amenazantes dirigidas a los propietarios de fábricas y a los funcionarios del gobierno.

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El movimiento fue asfixiado por medidas represivas, pero el término ludita aún se utiliza de manera generalizada para referirse a personas o grupos que se oponen al cambio tecnológico. En las últimas semanas, con las noticias sobre presuntas soluciones a problemas matemáticos que llevaban décadas sin resolverse obtenidas con la ayuda de sistemas de inteligencia artificial (IA), he tenido muy presentes a los luditas.

Para comenzar, hay que recordar que un problema abierto en matemáticas no es una tarea de bachillerato cuya respuesta aparece al final del libro ni cae de la mano de una compañera, una amiga o un familiar. Tampoco aparece espontáneamente en una consulta a modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, Claude o Grok, entre otros. Las matemáticas son el idioma con el que intentamos descifrar cómo funciona la naturaleza y el sustrato sobre el que se desarrollan los descubrimientos de la física y la ingeniería.

Si usted nunca las ha necesitado para entender el mundo, es porque disfruta del privilegio de que alguien lo ha hecho por usted. Ese idioma a veces resulta impenetrable o, en algunos casos, limitado. Es ahí donde surgen esos problemas legendarios de las matemáticas, cuya solución es premiada por instituciones como el Instituto Clay de Matemáticas, que otorga premios de hasta un millón de dólares.

Imagine, por ejemplo, el estudio del comportamiento de un líquido o de un gas, un tema fundamental tanto para pronosticar el clima como para predecir el vuelo de un avión o el flujo de sangre por nuestras venas. Para describir matemáticamente esos sistemas se usan las ecuaciones de Navier-Stokes, nombradas en honor al ingeniero francés y al físico irlandés que las formularon durante la primera mitad del siglo XIX. A pesar de ser utilizadas habitualmente por investigadores en ingeniería, física y otras áreas, aún hay aspectos fundamentales de sus soluciones que no comprendemos.

Cruzarse con esas ecuaciones, como ocurre en el estudio de la formación de estrellas, implica reconocer que incluso los movimientos aparentemente sencillos pueden dar lugar a comportamientos extraordinariamente complejos. En septiembre pasado, la empresa OpenAI anunció haber resuelto uno de los problemas matemáticos más célebres relacionados con estas ecuaciones, bajo una serie de condiciones especiales, mediante un enjambre de agentes de IA.

El anuncio despertó entusiasmo, pero también inquietud entre quienes conocemos el carácter indómito de esas ecuaciones. Para quienes ya olvidaron el álgebra de Baldor, también se plantea una pregunta relevante: ¿a quiénes atribuimos estos descubrimientos?

Son los patrones que producen las islas Canarias y Madeira en las nubes (una manifestación de las ecuaciones de Navier-Stokes.

La solución no cayó del árbol de la IA. Antes del anuncio, los matemáticos Tristan Buckmaster y Levent Alpöge habían logrado avances en problemas estrechamente relacionados mediante modelos de lenguaje. Sus investigaciones se basaban en una estrategia desarrollada por los matemáticos españoles Luis Martínez-Zoroa y Diego Córdoba, cuyos trabajos no figuraban entre las referencias de la primera versión del artículo de OpenAI.

Aunque la empresa sostiene que llegó a su demostración de manera independiente, la controversia sobre el reconocimiento de estos investigadores recordó que detrás de los descubrimientos de las máquinas hay una historia de trabajo humano que no debe ignorarse.

No me preocupa que una máquina encuentre la solución a un problema matemático que ha desafiado a generaciones de científicos. Me preocupa que quienes deciden cómo aprovecharla crean que así pueden prescindir de las personas capaces de comprenderla. Los luditas de hace dos siglos no se oponían en sí al uso de las máquinas.

Muchos de ellos eran operadores calificados en la industria textil. Sin embargo, estaban a merced de condiciones laborales precarias y la destrucción de maquinaria se convirtió en una de sus herramientas de negociación. ¿Qué herramientas nos quedan a los trabajadores del presente cuando, como ocurrió en la Biblioteca Nacional de Colombia según denuncias de sus funcionarios, se propone sustituir el trabajo especializado por la IA? El problema no es que esa tecnología transforme el trabajo intelectual, sino que confundamos esa transformación con una licencia para devaluarlo.

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