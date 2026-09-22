Fútbol conspirativo

No es un misterio para nadie que el último álbum ha sido el más…

Una de mis grandes joyas personales es mi colección de álbumes del Mundial. Los tengo todos, desde Chile 62, Inglaterra 66, México 70, Alemania 74, Argentina 78, España 82, México 86, Italia 90, USA 94, Francia 98, Corea / Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y finalmente USA/Mexico/Canadá 2026.

El mundo está lleno de teorías conspirativas y acá va una más para compartir. Como muchos de ustedes, soy un gran aficionado al fútbol y he seguido todos los mundiales desde que tengo uso de razón y memoria de la existencia de la pelota.

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No es un misterio para nadie que el último álbum ha sido el más costoso de llenar, debido al incremento en el número de selecciones, de páginas y de más láminas por pegar.

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El hecho que los mundiales cada vez tengan más equipos no responde únicamente a un tema comercial, sino a la búsqueda estratégica de un triunfo político para el control global del deporte. Una lucha de poderes, un juego de tronos.

Los Mundiales se jugaron con 24 equipos hasta Argentina 78 y a partir de España 82 se incrementaron a 32 selecciones, lo cual se mantuvo hasta Qatar 2022. Pero ya en el último Mundial 2026, se elevó por primera vez a 48 conjuntos. Sorpresivamente ahora se baraja la alternativa de subirlo nuevamente a 64 equipos en el siguiente mundial de España/Portugal/Marruecos 2030.

Este aumento significativo respondería a un movimiento de la FIFA para quedarse con la autonomía absoluta del fútbol mundial y recuperar la fuerza global que ha venido cediendo con el fortalecimiento de las confederaciones regionales.

La FIFA es el máximo órgano que dirige y regula el deporte y a la vez organiza el evento supremo, la Copa del mundo.

Debajo de ella están las confederaciones, los entes que gobiernan el deporte en cada continente y que organizan los torneos regionales como la Copa América, la Eurocopa, la Copa África, pero que además controlan las eliminatorias para clasificar al Mundial.

Existen seis confederaciones:

La UEFA en Europa, que agrupa 55 federaciones.

La Conmebol en América del Sur, con 10 federaciones.

La Concacaf en América del Norte, Central y el Caribe, que aglomera 41 federaciones.

La CAF en África, que suma 54 federaciones.

La AFC en Asia, con un grupo de 54 federaciones.

La OFC en Oceanía con 11 federaciones.



Todas ellas han venido ganando terreno y más capacidad de mando al manejar las eliminatorias, que definen las naciones que luchan y clasifican al Mundial.

Las confederaciones son como una especie de fuerza federalista que busca su propio espacio, su lugar privilegiado en el ajedrez del balón y que debe combatir contra el centralismo planetario de la FIFA.

La clave del juego está acá: si la FIFA continua incrementando el número de equipos para el Mundial, las eliminatorias, hoy controladas por las regiones, perderán toda su relevancia, pues la competencia y su dificultad disminuirán tanto que la mayoría de equipos estarán ya clasificados casi de antemano.

En el caso de la Conmebol, 8 de 10 equipos lo lograrían.

Si esta jugada le sale a la FIFA , las eliminatorias desparecerían y el método que permitiría la elección de los equipos participantes en el evento más grande del mundo sería el famoso ranking de la FIFA, dominado totalmente por el ente mayor.

Los equipos ingresarán al mundial debido a la posición que ocupan en el listado del ranking FIFA, el cual no es más que una sumatoria acumulativa de puntos otorgada por la entidad superior suiza.

De ser así , veremos el triunfo del centralismo global y una derrota del federalismo regional. La caída de las eliminatorias y el emerger de la dictadura del ranking. Tal vez seguiremos siendo testigos silentes del crecimiento continuo del tamaño del álbum del Mundial.

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Centralismo vs Federalismo. Esa es la cuestión. ¿Y usted de qué lado está en esta teoría conspirativa futbolística?

Sonido, cámara y acción.