La exhibición del cine colombiano

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El cine nacional carece de espacios de exhibición. Producir una película que nadie puede ver es dejar incompleta la obra. Uno de los problemas que enfrenta el cine colombiano no es la falta de talento, sino lograr que después de terminada una película el público pueda verla. De poco sirve producir cine nacional si las salas no le dan espacio y lo retiran para privilegiar las grandes producciones internacionales.

Se afirma que el cine colombiano no atrae suficientes espectadores, pero… ¿cómo puede formar un público una película que se exhibe en horarios inconvenientes, en pocas salas y apenas unos días?

Una película necesita…