La exhibición del cine colombiano

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El cine nacional carece de espacios de exhibición. Producir una película que nadie puede ver es dejar incompleta la obra. Uno de los problemas que enfrenta el cine colombiano no es la falta de talento, sino lograr que después de terminada una película el público pueda verla. De poco sirve producir cine nacional si las salas no le dan espacio y lo retiran para privilegiar las grandes producciones internacionales.
Se afirma que el cine colombiano no atrae suficientes espectadores, pero… ¿cómo puede formar un público una película que se exhibe en horarios inconvenientes, en pocas salas y apenas unos días?
Una película necesita oportunidades. Una cinta colombiana no tiene el respaldo de las enormes campañas de mercadeo del cine de Hollywood y debe competir en condiciones desiguales. Posibles soluciones serían establecer incentivos para que las salas muestren películas nacionales y crear circuitos alternativos de exhibición. También podrían estudiarse cuotas mínimas de pantalla, como existen en otros países. El cine colombiano necesita políticas de promoción y exhibición que permitan a sus películas permanecer el tiempo suficiente para encontrarse con su público.
Defender espacios para el cine colombiano no significa rechazar el cine extranjero. Significa impedir que nuestras historias desaparezcan antes de tener la oportunidad de ser vistas. Cuando una cinematografía nacional carece de espacios de exhibición, una parte importante de la sociedad pierde la posibilidad de reconocerse en la pantalla.
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William(16260)•Hace 41 minutosTotalmente de acuerdo con su columna, donde su sabiduría siempre nos deleita
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William(16260)•Hace 41 minutosTotalmente de acuerdo con su columna, donde su sabiduría siempre nos deleita
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William(16260)•Hace 41 minutosTotalmente de acuerdo con su columna, donde su sabiduría siempre nos deleita
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William(16260)•Hace 41 minutosTotalmente de acuerdo con su columna, donde su sabiduría siempre nos deleita