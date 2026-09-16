La mala elección de foto que hicimos al cubrir el bombardeo con menores de edad

Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que nos ganamos un jalón de orejas por ilustrar en redes uno de los bombardeos ordenados por el nuevo Gobierno contra grupos armados criminales con la fotografía de las piernas de un niño inocente. Además, nos quedamos sin saber qué color de velas prender esta semana por publicar el mismo tarot de Mave de la semana anterior.