A los datos me remito: Gobierno Petro y cifras del narcotráfico

En respuesta al editorial del 26 de octubre de 2025, titulado “Incluir al presidente Petro en la lista Clinton es una insensatez”.

Su editorial no incluye algunos elementos importantes que matizan su contenido. Colombia, desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia, ha incrementado su producción de cocaína en un 180 %, pasando de 1.010 toneladas métricas en 2021 a casi 3.000 en 2024 (fuentes: UNODC y SIMCI). Esto equivale a cerca de 8.000 kilos diarios que, a 25.000 dólares el kilo (dependiendo el mercado), representan unos 200 millones de dólares al día.

Es obvio que sacar ocho toneladas diarias de cocaína requiere infraestructura, maquinaria, personal, armas y, muy probablemente, dos o tres rutas fijas para llegar al Pacífico, a la frontera venezolana o al Caribe colombiano. En 2023, el mercado de la cocaína supuso 43.500 millones de dólares y en 2024 llegó a 70.000 millones (fuente: insightcrime.com). La pregunta sensata es: ¿qué hacen el Gobierno y el Estado colombianos para detener un tráfico industrial de cocaína que atraviesa el país de norte a sur y de este a oeste? ¿Acaso Colombia no dispone de los medios adecuados?

Por supuesto que Colombia dispone de los medios; de lo contrario, sería un Estado fallido. Lo que le falta es voluntad. Dice el editorial que el Estado colombiano no se ha quedado cruzado de brazos y que el aumento de las hectáreas cocaleras empezó antes de Petro.

En el gráfico de insightcrime.com se observa que, efectivamente, la producción de coca empezó a crecer ya durante el gobierno del presidente Duque; sin embargo, con Duque creció en 600 toneladas métricas en cuatro años, mientras que en un solo año con Petro se pasó de 1.800 a 2.650 toneladas métricas: 850 toneladas. No hay comparación.

El otro dato a destacar del gráfico es el ritmo de las incautaciones: no ha aumentado lo suficiente. Por lo tanto, las instituciones antinarcóticos están siendo aún más ineficientes, ya sea por falta de medios o por falta de voluntad, y de ambas cosas es responsable Petro.

Estados Unidos, lógicamente, desconfía del Gobierno colombiano ante estas cifras. Añadamos que el 60 % de la coca mundial sale de Colombia (UNODC) y que el transporte se realiza mayoritariamente por mar, a través del Pacífico —y aquí no hay Maduro que valga— y de la frontera con Venezuela, con la connivencia ya probada de oficiales y funcionarios del Estado venezolano.

No se trata, pues, únicamente de dos zafios insultándose públicamente en nombre de sus países, como sugiere el editorial; ni de que Petro llamara a la insurrección militar contra Trump en Nueva York —hay que estar muy mal para hacer algo tan indigno y majadero—. Se trata de que, por acción u omisión, el Gobierno colombiano y su brazo, el Estado, no han hecho más que favorecer el crecimiento del narcotráfico y pactar con grupos guerrilleros conocidos por ser narcotraficantes. Descertificar fue un paso; la lista Clinton, el segundo. Y, si Petro no se pone las pilas, se deshace de Benedetti y empieza a tomarse en serio el narcotráfico, darán un tercero. Me temo que en su editorial hay más orgullo patrio herido que análisis objetivo de este asunto.