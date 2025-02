En lo de la dignidad, pongamos todos

Porque la estrategia es la proyección de una serie de tácticas orientadas a obtener un resultado favorable, no necesariamente una victoria bélica, claro está, o a evitar que el adversario se salga con la suya. En este caso, frente al perverso acto del Gobierno de los Estados Unidos ya mencionado, se busca evitar la anunciada violación del TLC, que implicaría gravar con aranceles las exportaciones colombianas, entre ellas las de flores y aguacates Hass, justo en vísperas del Día de San Valentín y del Super Bowl.

Porque Colombia no tiene ninguna posibilidad de contrarrestar la medida de los aranceles, la cual también se aplicó a México y Canadá, a pesar de que estos países no rechazaron el envío de sus connacionales esposados y encadenados. No obstante, México y Canadá sí tienen suficiente capacidad de mercado para presionar, ya que su comercio dentro del TLCAN multiplica por diez el de Colombia con Estados Unidos.