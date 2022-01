El papa Francisco también es de este tiempo

Quiero explicar que se peca por ignorancia cuando se argumenta contra el papa. Si el pontífice generalizó al llamar a todos egoístas por no tener hijos, tener uno solo o tener más mascotas que hijos, es razonable decir que no es esa la razón en todos los casos. Pero no se puede refutar sugiriendo que el papa no es de este tiempo, de esta generación, pues de esta generación somos todos, creyentes y no creyentes, tanto quienes ven la sexualidad desde la fe y no la reducen al derecho al placer o la sensualidad como quienes optan por lo contrario. La opinión de ustedes sobre lo que es la sexualidad, para qué existe y qué derecho hay sobre ella y sobre la reproducción solo es la opinión de ustedes y otros, pero no representa objetivamente la de todos. Ustedes la presentan como si fuera obvia y objetiva, lo que la hace tan criticable como lo que quieren criticar del papa.

Lo claro es que hay división en el mundo sobre estos temas. El papa no está opinando como padre de familia, porque no lo es, tampoco está opinando como jefe de finanzas ni como líder social que piense a favor del aborto o la anticoncepción. Está llamando la atención como líder religioso mundial. Se puede no estar de acuerdo con él, pero eso es muy diferente a decir que él es el que está fuera de contexto y ustedes son quienes tienen la razón. Hay que conocer las razones de fondo para promover la vida y la reproducción, y para entender por qué habla de esa manera, más allá de que no lo pueda generalizar como egoísmo. Recuerden que las palabras de Jesús fueron rechazadas por la mayoría, fue considerado loco, extraño para este mundo. No podemos simplemente acomodar la doctrina, la fe o la escritura a lo que queremos escuchar, para que quede aprobado todo lo que algunos han decidido que presuntamente es mejor para el ser humano o favorece la “libertad”.

Es importante indagar a fondo sobre quiénes promueven el control de natalidad y con qué propósitos. Uno puede pensar también que la lógica es muy distinta a la que ustedes proponen. La explotación del ser humano hace que ahora también la mujer no tenga casi tiempo para sí misma, sino para nutrir a los grandes empresarios, con la idea de que esto la hará más libre porque tendrá más “independencia” y más acceso a los objetos del comercio que tanto apetece. Con sueldos en su mayoría injustos, lo que hace que las familias no puedan tener acceso fácil a vivienda, alimento y educación para varios hijos, sometiéndonos desde el sistema a reducir el número de hijos a uno o a ninguno, con el pretexto de ejercer derechos reproductivos, etc. Hay que mirar las dos partes. Yo también soy una víctima de todo esto. Por eso, solo tengo una hija y una gata, aunque esto incluye otras razones de salud que no puedo exponer acá.

Agradezco el espacio para expresarme y me parece deseable que esto no se quede en el cajón, sino que también llegue al público que los escucha, de alguna manera.