Doce días después, el 24 de noviembre de 1982, la Universidad del Tolima firmó la Resolución No. 859. En ella se lee que mi padre dejó de asistir "sin que hasta la fecha…

Mi padre, Indalecio Munevar Domínguez, era profesor de la Universidad del Tolima. Ingeniero agrónomo y fitopatólogo. El 12 de noviembre de 1982 salió a revisar un cultivo de arroz afectado por hongos en Cartagena del Chairá, Caquetá. Iba con un muchacho llamado Carlos Bolívar. Desde ese día no volvimos a saber nada de él.

El 12 de noviembre se cumplieron 44 años desde que mi padre salió de la casa y no volvió. Yo era apenas un niño. Mi hermana Johana tenía dos años.

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Doce días después, el 24 de noviembre de 1982, la Universidad del Tolima firmó la Resolución No. 859. En ella se lee que mi padre dejó de asistir "sin que hasta la fecha haya sido posible establecer a ciencia cierta los motivos de su inasistencia" y lo declaró en abandono del cargo. Lo despidieron sin saber por qué no había vuelto. Sin preguntar. Sin esperar.

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Esa resolución le quitó a mi familia lo poco que le quedaba: no hubo pensión, porque no alcanzaba el tiempo requerido. No hubo verdad, porque nadie investigó. No hubo justicia, porque el Estado no lo buscó como debía.

Mi mamá, Luz Ángela Ramírez, lo buscó sola. Encontró su carro en un parqueadero en Rionegro. Le advirtieron que la estaban usando de carnada. En 2011 nos dijeron que habían encontrado sus restos, 29 años después. Días después, la Fiscalía nos dijo que no era él. Casi mata a mi mamá.

Hoy la Unidad de Búsqueda sigue buscándolo. Su paradero no se ha determinado. En la zona se han exhumado 42 cuerpos sin identificar.

El 10 de noviembre presenté una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No pido dinero. No pido una pensión. Pido únicamente que se revoque la Resolución No. 859 y se limpie el nombre de mi padre.

Un profesor desaparecido no abandona su cargo. Una universidad no puede borrarlo con una resolución. La memoria es la única justicia que no prescribe.

44 años es demasiado. No se puede olvidar.

Luis Alejandro Munevar Ramírez

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