A construir consensos

Ese trabajo no puede comenzar cuando aparezcan los candidatos. El presidente necesita mantenerse conectado con sus electores…

Las fuerzas que derrotaron a la izquierda tampoco pueden llegar fragmentadas. El proyecto político y su presidencia obligan a Abelardo de la Espriella a propiciar desde ahora esa articulación, aunque todavía no se conocen avances concretos.

¿Nos organizamos o perdemos? Parece obvio, como también que será necesario construir consensos. La izquierda ya se adelantó y lo que parecía imposible empezó a suceder: Petro y Claudia López reconstruyen puentes porque entendieron que divididos tendrán menos posibilidades.

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Ese trabajo no puede comenzar cuando aparezcan los candidatos. El presidente necesita mantenerse conectado con sus electores regionales y allí su gabinete tiene una responsabilidad que trasciende la ejecución de políticas públicas. Se necesitan ministros como Mauricio Gómez y Elsa Noguera, capaces de escuchar los territorios, tender puentes y anticiparse.

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Barranquilla será una de las principales pruebas, y después de casi dos décadas de predominio de un proyecto político, quizás 2027 signifique cambiar la forma de escoger candidatos y entender que ya no se trata solamente de encontrar a quien tenga más fuerza dentro de un mismo sector.

El próximo alcalde tendrá que hablar de nearshoring, energía competitiva, mejores resultados en educación pública, investigación, desarrollo tecnológico e inversión extranjera. Tendrá que crear las condiciones para que el capital encuentre en Barranquilla talento, servicios, infraestructura y una plataforma para acceder a otros mercados.

Más que otro gran proyecto urbano, la siguiente transformación debe apuntar a la economía y al conocimiento. Si desde la presidencia se propone un nuevo rumbo para Colombia, Barranquilla debe preguntarse cuál será su próximo salto.

De tal manera que el candidato a la alcaldía deberá surgir de un consenso entre el jefe de Estado y las fuerzas políticas que han construido la ciudad, a la cabeza de la familia Char. Ese acuerdo debe comenzar por el modelo de ciudad y en la marcha debe definirse el nombre capaz de mantener los resultados, aunque con un nuevo enfoque.

El ejercicio tendrá que repetirse en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Santa Marta. Allí también se definirá quién gobierna y la correlación de fuerzas políticas para los años siguientes.

Posdata. Si algo debe cambiar en esta nueva etapa es cómo funciona la Comisión de Acusaciones, que no puede seguir siendo sinónimo de parálisis ni de procesos que duermen durante años. Quienes tengan cuentas pendientes deberán dar las explicaciones que correspondan y defenderse con todas las garantías.

Pedro Pablo Jurado

@PPJuradoD

MBA de la Universidad Northwestern – Escuela de Administración Kellogg; Máster Ejecutivo en Ciudades de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (LSE).

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