Cartas sobre editorial del presidente Petro en la lista Clinton

Se necesitan pruebas

A propósito del editorial del 26 de octubre , titulado “Incluir al presidente Petro en la lista Clinton es una insensatez”. Se hace necesario que el gobierno de Estados Unidos entregue las pruebas que tenga y que Colombia desconoce al respecto. Queda la duda, ya que se supone que tanto la inteligencia como el Departamento de Seguridad de Estados Unidos deben ser entidades serias y muy responsables.

Yomita

Estados Unidos no ve paz total sino alianzas

En respuesta al editorial del 26 de octubre. En Colombia suena exagerado pedir responsabilidades políticas por planes de gobierno que, aunque bien intencionados, fracasen irremediablemente. La “paz total” con grupos armados que se financian principalmente del narcotráfico, la extorsión, el cultivo de coca y la minería ilegal del oro; o invitar a jefes de “combos” dedicados al delito en las ciudades a compartir tarima con el jefe de Estado y con senadores de la República bajo el argumento de la paz, pero ocultando el hecho político del control electoral que ejercen en los barrios que dominan, podrá disculparse como actos insensatos en Colombia, pero en Estados Unidos son vistos como alianzas políticas y actos de gobierno.

Proteger desde el Estado los cultivos ilícitos, ralentizar su erradicación y defender el derecho de los cultivadores también es visto como una política de protección, y quien propone esa política es percibido como el jefe.

La política internacional ha cambiado. Habrá que adaptarse o desaparecer como nación independiente. Ni el Gobierno ni los políticos actuales se han dado por enterados.

Gabriel Mauricio Arango

La insensatez es del presidente

Por supuesto que estoy en total desacuerdo con el editorial del 26 de octubre sobre “insensatez”. El presidente Petro no ha hecho sino actuar de manera totalmente incoherente. No ha honrado su cargo; parece un peleador callejero, no mide sus palabras y, peor aún, sus acciones.

Patricia Soto

