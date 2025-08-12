El mito de Álvaro Uribe contra sí mismo

Resume e infórmame rápido

Entre otros textos de opinión sobre el fallo contra Álvaro Uribe, han sido lúcidos los de Blanca Durán, Cristina de la Torre y Gonzalo Mallarino, concentrados en el proceso legal del expresidente. Esto nos puede conducir a una discusión sana sobre la verdad procesal; algo clave en un país lleno de falsedades.

Colombia debe preguntarse sobre la naturaleza de la verdad, con aparatos estratégicos dedicados al conflicto como la Comisión de la Verdad, o con estudios exhaustivos como Una historia de la verdad en Occidente (2019), de Mauricio Nieto. Pero recordemos que, para gran parte del país, Uribe es un héroe mítico. Y no vamos a engañarnos creyendo que la naturaleza del mito se reduce a una mentira.

¿Cómo está fijado el mito en Uribe? ¿Es una noción asociada a esquemas de creencias como los de Joseph Campbell y Mircea Eliade? ¿O a Poesía y mentira (2010), de Giselle Von Der Walde? ¿O se trata de un asunto de narrativas como las Ficciones (1944) de Borges o las Mitologías (1957) de Barthes? Si bien una o dos de esas lecturas pueden servir para comprender mejor la figura renovada del caudillo, también es oportuna la base jurídica multidisciplinaria de la buena y la mala fe.

La fe no solo es pertinente en el marco legal civil, sino que se extiende, vía derecho canónico, hasta las ciencias sociales y la lógica. Obramos de buena fe al acoplarnos con una creencia verdadera asociada a un bien real; y de mala fe, al responder a una creencia falsa, ligada a un bien aparente. Y eso tiene consecuencias, seamos o no conscientes de ello. Por eso, en la política y en la vida, hay que saber dudar.

¿Nos preguntamos, pues, si un concepto es verdadero antes de difundirlo en redes? ¿O solo nos interesa su viralidad, aglutinando odios en cada actor político representado como fetiche? Igual, todos sabemos que lo contraevidente o la fantasía infantil tienen más eco para el algoritmo. Y nadie que lea puede fingir ignorarlo.

Ricardo Andrés Manrique Granados

