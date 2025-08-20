Estados Unidos: una democracia en declive

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En respuesta al editorial del 14 de agosto , titulado “Autoritarismo en Washington”. Un ciudadano norteamericano que, el pasado domingo, le arrojó un sándwich a un oficial de la Guardia Federal como rechazo a su presencia en las calles de Washington D. C., fue despedido de su trabajo (irónicamente, en el Departamento de Justicia) y se le imputarán cargos por asalto, con probabilidad de ser encarcelado.

“Si tocas a un oficial de la ley, iremos tras de ti”, afirmó vehementemente ayer Pam Bondi, secretaria o ministra de Justicia de este país.

Qué contraste con la reacción frente a lo sucedido el 6 de enero de 2021, cuando cientos de ciudadanos, inducidos por Trump, destruyeron el Congreso y agredieron violentamente a policías —cuatro de los cuales terminaron suicidándose—. ¿El “castigo” por este “día de amor”, como Trump lo describió? Cientos de los insurgentes fueron perdonados por él una vez se convirtió en el presidente número 47, y uno de ellos es hoy asesor del propio Departamento de Justicia.

Los norteamericanos escogieron democráticamente a Trump, sabiendo quién era, incluyendo sus ambiciones dictatoriales. Y, a pesar de evidenciar durante estos ocho meses, día a día, cómo sus libertades disminuyen drásticamente como resultado del claro giro hacia el autoritarismo, aceptan la situación con reclamos poco contundentes. Todo esto sucede, increíblemente, con el aval de la propia Corte Suprema de Justicia, que se ha convertido en el mejor instrumento para eliminar la democracia norteamericana.

“Mi nombre es crisis” sería el mejor eslogan de la nueva presidencia. ¿Cómo es que dicen...? ¿Libertades por seguridad? Para que yo pueda protegerte del mal apocalíptico que inventé, debes entregarme tu libertad. ¿Por qué no se ven las calles llenas de ciudadanos enfurecidos? Porque están de acuerdo con lo que sucede, pienso yo…

En Estados Unidos, antes ejemplo de democracia para el mundo, las calles ya no hablan. Esperemos a ver qué sucede en las elecciones de noviembre del próximo año. No soy muy optimista…

Luis Antonio Ordóñez Páez

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com