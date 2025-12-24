¡Qué decir de Ecuador!

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Quisiera complementar el editorial titulado “La vergüenza diplomática en Nicaragua”, publicado el 18 de diciembre, pues al menos sí lucen ridículos Óscar Muñoz y Carlos Ramón González bailando vallenato en un país lejano donde no les importamos mucho, que digamos. ¡En Nicaragua ni siquiera les gustará el vallenato! O nuestro café… Cabe hablar de algo que no dé pena.

Pasando la página, ¡qué decir de nuestras relaciones con otros países vecinos! Ya sobamos mucho con Venezuela; Perú va mejor con Argentina. ¡O con Chile, en el fútbol y en la vida! Y de Brasil estamos demasiado lejos por las lenguas. Entonces, ¿qué decir hoy del Ecuador?

¡Sabemos poco del Ecuador en Colombia y, tan cerca como estamos, seguimos lejos de comprenderlo! El desarrollo reciente de su historia, y ese lugar trillado de “Ecuador viviendo una Colombia de los 80” luce demasiado simple como para ser la única verdad. Que lo diga la doctora Karina Marín.

¡Y un literato como yo debe reconocer que tienen grandes escritoras jóvenes, como Mónica Ojeda! Una conjunción de misticismo, picaresca y testimonio, ¡y una prosa que encanta de manera inexplicable! Historias increíbles que me exceden.

Tienen un telurismo mágico y vivo. ¡Un potencial poético que no se puede perder! Y más que ver cómo con la cultura también se hace excelente diplomacia, podemos recordar que somos países hermanos. ¡Qué grande sigue siendo Ecuador y sus gentes llenas de maravillas!

Desde Colombia sabemos de los movimientos sociales y de su resistencia al actual gobierno. ¿Nosotros lo aceptamos…? Esa es una pregunta para las y los ecuatorianos, porque no es nuestro país. En cambio, veo ahí todavía una tierra soberana, fuerte y tan brava como cualquiera de nuestra Gran Colombia. ¡Nuestras Américas!

No tenemos que confiar en caudillismos. Pero en estos pueblos hispanos somos más que esa mezcla de eslóganes y chauvinismos políticos. Con todo respeto, señoras y señores: entendamos mejor a nuestros buenos vecinos.

Ricardo Andrés Manrique Granados

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com