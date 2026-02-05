Logo El Espectador
Respuestas a la edición del 25 de enero

Cartas de los lectores
05 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.
Editorial: El caos no lo aporta el comunismo ni la izquierda. El caos es un cáncer inoculado por la derecha, que controla sus metástasis con el terrorismo de Estado (fascismo). ¿Quién genera mayor inestabilidad en el mundo, China o EE. UU.? La respuesta de Trump sobre el límite de su poder, basada en su moral y su mente, es fascismo puro.

Rodrigo Uprimny: Carlos Granés no es un analista lúcido; está cargado hacia un orden que emerge de la prepotencia política, identificada con el poder de un orden económico vertical.

Piedad Bonnett: La denuncia, con las pruebas del delito, se lleva a la Fiscalía, que a los dos meses pide aportar nuevas pruebas o archivará el caso. ¿Quién es el investigador?

Mauricio Botero Caicedo: Cada vez se lee menos 1984 como antisocialista. Orwell erró y escribió su propia contradicción, como lo mostró el futuro (hoy). El comunismo no crea guerras ni las mantiene; de lo contrario, D. Trump sería un comunista y no el incorruptible y virtuoso que aplauden.

William Ospina: Con sus innumerables planteamientos y dudas (geniales), disipa esta realidad, aunque otros requieren dibujitos.

Mauricio García Villegas: El marxismo es verdad: análisis científico. Quienes no soportan la verdad, entonces lo desprestigian públicamente. Marx enseña a poner en los platos de la balanza pesos auténticos, homogéneos, y no a capricho (como Chávez y Trump).

Julio César Londoño: Su genialidad salmantina es natural, pero mucho se consigue reflexionando como don William Ospina.

Carlos F. García Bustos

