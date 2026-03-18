Sobre garantías electorales y unas acertadas contraportadas

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La transparencia que le falta al sistema electoral

Estoy totalmente en desacuerdo con el editorial del 15 de marzo de 2026 , titulado “El gobierno burla las normas y las garantías electorales”. El presidente tiene toda la razón en sus denuncias. El sistema electoral colombiano no es confiable mientras no se sometan el código fuente y el software a una auditoría internacional independiente y, además, el primero no se entregue a los partidos políticos para su inspección. Eso es lo que ha pedido reiteradamente el Dr. Petro desde hace tiempo, y las autoridades electorales se empecinan en no hacerlo. ¿Por qué?

Ahora bien, él fue hace cuatro años víctima de ello, cuando presuntamente le estaban quitando 700 mil votos. Todos los mandatarios han hecho lo que ustedes le están censurando hoy; ¿por qué no lo hicieron entonces? No sean sesgados. ¿Por qué no les cuentan a los electores todas las fechorías de AUV, para evitar regresar al pasado?

Francisco Javier Arias Vidal

Un acierto la nueva contraportada

Desde hace algunos días veo que la contraportada de El Espectador ha cambiado el formato habitual de entrevista por contenidos variados, como el de hoy viernes, relacionado con la agenda cultural en sitios tan diversos como la Cinemateca, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo o el Teatro Unisabana. También han usado este espacio para dar información en infografías muy útiles para entender temas rápidamente, sin abandonar del todo las entrevistas personales que siguen publicando, aunque ya no todos los días.

Ese cambio me ha parecido un gran acierto: le han dado vida a esa página, que venía estática desde hace mucho tiempo.

Ojalá puedan pensar también en mejorar la página de deportes, publicar tablas de posiciones y partidos jugados, sobre todo en fútbol: la liga y las competencias internacionales.

Javier Hernando Aguillón

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