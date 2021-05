Sobre los ciclistas y su seguridad (I)

Los ciclistas también deben cumplir las normas de tránsito, pero la mayoría NO lo hace. Se pasan los semáforos en rojo, se suben a los andenes, van en contravía y no utilizan luces o reflectores en la noche. Ellos(as) también son parte del problema. Que estén en inferioridad física ante un automóvil no justifica que incumplan las normas.

Sulfuratus.

Sobre los ciclistas y su seguridad (II)

El problema real son las personas, la agresividad hacia el que está en desventaja, lo mismo con los motociclistas, no los respetan y estos tampoco respetan a los ciclistas, y los peatones son agredidos por todos. Falta educación y cultura ciudadanas. Además, piensan que tener un vehículo les da estatus social. País ignorante.

Álvaro.

Sobre los ciclistas y su seguridad (III)

Para andar en bicicleta en Colombia hay que ser suicida, no temerle a la muerte, ser masoquista, vivir con el miedo de encontrarla en cada curva o esquina, o ser iluso, creer que los usuarios motorizados van a respetar los derechos. En un país socialmente subdesarrollado, no educado para compartir, sino para disputar el uso de las vías, conviene al ciclista pensar que lleva las de perder y extremar la prudencia.

Arturo.

Sobre la eutanasia

Totalmente de acuerdo, de mi vida debo disponer yo y solamente yo cuando sienta que ya no vale la pena continuar sufriendo por principios moralistas hipócritas. No acepto que las decisiones sobre mi voluntad de continuar viviendo queden en manos de quienes no padecen los dolores de una enfermedad grave o de curas que representan dioses invisibles y de leyendas.

Gilberto.

Tiempos venideros

¿Qué nos espera una vez haya pasado lo peor de la pandemia, estemos casados con el ritmo de la política, una vez la normalidad ya no sea nueva? ¿Qué nos espera a nosotros y al dolor que nos aqueja? Más incertidumbre.

Rosario Sánchez.

