Críticas a nuestra editorial sobre la neutralidad de Petro ante Ucrania

El bombardeo, desde el 2014, a la región del Donbás, por parte de Ucrania, violó los acuerdos de Minsk firmados con el respaldo de Macron, presidente de Francia, y Merkel, de Alemania.

¿Por qué Estados Unidos se opone recalcitrantemente a las negociaciones de paz?

Nandy Garcés Valencia

La paz total es un derecho que se puede proyectar a escala internacional. Proponer la solución al conflicto a través del diálogo es la actitud más razonable que ha podido tener Petro. Haber enviado las armas a Ucrania hubiera sido lo más servil y miserable de parte de un país impotente. Petro, con sus declaraciones, no está poniéndose a favor de ninguno.

Jairo Pupo

Esta vez no estoy de acuerdo. Hay una línea muy sutil que la editorial omite. El papel de la OTAN no puede aceptarse sin más. Qua Rusia invada un país vecino no es menos que repudiable, pero también lo es que Occidente, a través de la OTAN, haya instrumentalizado a Ucrania para sus fines geoestratégicos. América Latina tiene buenas razones para distanciarse de unos y otros; esa postura no es neutral, sino políticamente independiente. ¿Porqué respaldar al Estado ucraniano? Ponerse del lado de la población ucraniana es exigir el diálogo ya, para finalizar un conflicto inmoral e inaceptable. Eso no es estar al lado de Putin y sí de la paz.

Rafael Malagón

No participar en una guerra no significa apoyar a algún contenedor. Si Colombia no participó en las acciones que generaron la guerra tampoco debe participar de alguna manera en la guerra misma. Ya es hora de dejar de pensar que el mundo se divide en bloques: malos y buenos. Unos y otros cometen bestialidades y sus respectivos aliados las aplauden y justifican alegando beneficios para sus naciones que no se reflejan sobre su población. Tal vez solo sobre sus políticos corruptos y embusteros.

Eduardo Montalvo Varón

