Dificultad para decidir

Una preocupación que debe rondar a muchos colombianos, y me incluyo, es el panorama supremamente enredado en los abanicos de candidatos de todos los partidos políticos del país. Ya lo advierten varios columnistas de renombre; lo hace de manera clara el doctor Humberto de la Calle en su columna dominical pasada (23-11-25) en la que hace una descripción de la situación de todos los grupos políticos. Esta situación no contribuye en nada para ilustrar a la opinión pública y a la ciudadanía en general en la toma de una decisión personal para una elección tan trascendental como la que se avecina en 2026.

La implosión de la que habla el doctor De la Calle parece extenderse a todas las regiones. Por acá, en Nariño, también empieza a escucharse una amplia gama de nombres, desconocidos en su mayoría en el sentido de una trayectoria pública o privada. Entonces, la paradoja es: si son los que ya se subieron al tren de la elección popular desde hace años, malo, porque son los corruptos y/o vagos de siempre. Si aparecen nombres nuevos, la reacción es quién diablos serán, y se termina en una elección que luego produce frustración.

Gran responsabilidad tienen todos los interesados en su aspiración política porque en la inmensa mayoría predomina el ego enfermizo de ser proclamados. Para qué necesitamos tantos candidatos de los que no se conoce nada, en algunos casos salvo sus pecados en anteriores actuaciones. Eso, lejos de fortalecer la democracia, se convierte en democratería y hace difícil la toma de una decisión acertada y el resultado generalmente termina en un aumento de la abstención o en una elección equivocada, como la actual. Todavía quedan algunos meses para que el abanico de candidatos sea pequeño y confiable. No se imagina uno qué están pensando el resto de esos 100 aspirantes.

Ana María Córdoba Barahona, San Juan de Pasto

