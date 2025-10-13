El caos de las calles de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Me parece que son muy pocos los bogotanos que simpatizan con los motociclistas —denominados moteros— que bloquearon las vías de Bogotá hace unos días exigiendo que las autoridades no les pongan comparendos.

Un amigo mío, que quedó lesionado y con su bicicleta dañada el otro día por un motociclista que pasó un semáforo en rojo y lo colisionó (y de inmediato se escapó), no les tiene ninguna simpatía. Y yo tampoco. El otro día llegaba a mi casa, ubicada en una calle angosta, cuando una moto que corría en contravía esquivó un carro y casi me arranca el brazo derecho.

Son solo dos de muchas historias sobre el mal comportamiento de numerosos motociclistas en Bogotá, que ayudan a convertir nuestras calles en un caos. Y eso sin mencionar el mal parqueo, el ruido terrible de algunas motos, la contaminación, etcétera, etcétera. ¿Menos comparendos? ¡Hacen falta muchos más!

Pero las motos son solo una parte del problema. Cualquier persona que haya intentado cruzar la Carrera 10.ª en el centro sabe que los conductores bloquean los pasos peatonales sin ninguna preocupación por los peatones —ni por los buses de TransMilenio—. ¿Por qué no aparecen los agentes de tránsito? Su sede queda cerca.

Y eso sin mencionar los chorros de humo que botan muchos vehículos y la costumbre de los conductores de convertir las calles en parqueaderos ilegales. ¿Y qué decir de los bicimotores y otros vehículos “hechizos”, que son totalmente ilegales, pero invaden las calles, los andenes y las ciclorutas sin que nadie les diga nada? Podría fácilmente seguir, pero el punto es que las calles y avenidas de Bogotá son lugares sin ley.

Es como si las autoridades no existieran. ¿Para qué existe un presupuesto de tránsito si las normas quedan en el papel?

El Distrito anunció recientemente que pronto habrá patrulleros de las ciclorrutas. ¿Será que ellos sacarán a los vehículos ilegales? ¿O dirán lo mismo que me respondieron algunos Guardianes de la Ciclovía cuando les reclamé por la invasión de las bicimotos? “Pero no nos hacen caso”, me respondieron. ¿Y los criminales suelen hacer caso? El hecho es que es más fácil no hacer cumplir la ley.

Hacen falta muchas multas y comparendos más. Sacar las calles de Bogotá del caos que reina ahora no solo haría la ciudad más segura y agradable, sino que facilitaría muchísimo el flujo vehicular, ayudando a la economía y a la calidad de vida de todos.

Mike S. Ceaser, Bogotá

