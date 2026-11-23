Este camino de sangre y fuego contra las virtudes, las buenas costumbres y la fraternidad nació el 7 de agosto de 1946, cuando el Estado abrió…

Cuando se consumó el sacrificio del Palacio, el ministro Rodrigo Lara, jueces y periodistas habían ofrendado a Dios sus vidas puras al servicio de la justicia y de la patria.

Víctimas, la Suprema Corte, empleados e inocentes visitantes en aquella trágica hora. Justicia, una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en dar a cada cual, con derechura, rectitud, imparcialidad y equidad, lo que le corresponde a conciencia e inspiración de Dios. La reina de las virtudes, en derecho o razón.

Este camino de sangre y fuego contra las virtudes, las buenas costumbres y la fraternidad nació el 7 de agosto de 1946, cuando el Estado abrió fuego contra lo mejor de Colombia: su gente humilde. Me llegó lo visto en los campos de mi amada patria: el asalto cobarde y sectario contra las vidas, la honra y los bienes del campesinado trabajador y de misa. Las miserables viviendas quedaron reducidas a cenizas porque la consigna de «a sangre y fuego no dejar ni la semilla», exigida por los virulentos leopardos idólatras de Laureano Gómez, implicaba el exterminio hasta de los animales y de la naturaleza.

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En la Cámara de Representantes fue asesinado el representante liberal Gustavo Jiménez la noche del 8 de septiembre de 1949. «¡Viva la pistola de Amadeo Rodríguez!», principal señalado de la balacera, fue el grito de victoria del sectarismo.

Así se bañó en sangre la patria. El feticidio, la niñez inocente y la mujer, hija, esposa o madre, llenaron el cielo de mártires. En lugar de que los criminales intelectuales pidieran perdón por destrozar a su pueblo, prohibieron la verdad y se solidarizaron en la impunidad.

Bien está conmemorar a perpetuidad el holocausto de la Suprema Corte de Justicia. Pero deben agregarse el genocidio de los trescientos mil, desde la primera familia campesina brutalmente asesinada por gentes y armas del Estado hace ochenta años y tres meses, porque ellos también tuvieron alma.

Esta es una fecha para fortalecer la justicia y para que los partidos reconozcan su responsabilidad en despedazar la nación. Es necesario aclarar los magnicidios y los fraudes, descubrir placas recordatorias, como en la Cámara de Representantes, recordar las masacres y comprometernos a desterrar el crimen del narcotráfico. Las futuras generaciones tienen el sagrado derecho de conocer la verdad y de vivir en una patria en paz. Pero, cuando ni los papas Paulo VI, Juan Pablo II ni Francisco pudieron con los políticos amantes de la violencia, ¡oh, triste destino!

Isaac Vargas Córdoba

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