Personas como este señor Ibáñez no deben estar o permanecer en la Corporación que tiene como tarea…

La noticia de que la propia Corte Constitucional haya ordenado a uno de sus integrantes, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, rectificar sus desafortunadas, groseras, malintencionadas y violentas declaraciones contra la madre de su hijo extramatrimonial es una muestra clara de que la guardiana de la Constitución Política protege los derechos fundamentales de la afectada y de su hijo, dejando claro que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la Constitución ni de la ley.

Personas como este señor Ibáñez no deben estar o permanecer en la Corporación que tiene como tarea amparar derechos. Si tiene algo de respeto por la Rama Judicial y por el país, debería renunciar, retirarse alejarse de la delicada labor de administrar e impartir justicia, porque no es digno de ostentar la dignidad de magistrado o de juez cuando pisotea los derechos de una mujer y de su propio hijo.

Desafortunada la decisión de la jueza que falló la tutela en favor de este señor, enviando un mensaje de sumisión y de irrespeto por el ejercicio del periodismo, cuando su obligación no es hacerle la reverencia a ninguna persona, tenga la calidad o el poder que tenga. Ella también se olvidó de que es mujer y que el hijo de la señora tiene derechos, cuando su obligación era única y exclusivamente aplicar la Constitución Política de nuestro país.

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Vergüenza ajena genera la actitud del señor Ibáñez. Esta no son la clase de jueces o juezas que tenemos en Colombia; porque todas y todos ellos sí aplican la Constitución y la Ley como debe ser.

Álvaro Montenegro Calvachy

En desacuerdo con un editorial

La Ley de Sometimiento pule errores pero luce ingenua

La paz total de Petro fortaleció el narcoterrorismo en contraprestación al apoyo irrestricto para su ascenso al poder y la continuación del sometimiento de Colombia a la izquierda. La realidad que muestra el país en la ventaja que llevan estos criminales y el voto fusil lo demuestran.

No podemos seguir siendo mediocres y cobardes. Son más de 70 años de estas bandas criminales aterrorizando, secuestrando, extorsionando, reclutando y asesinando a la población.

No debemos tener miedo por la estrategia desplegada por Abelardo. Ha dado golpes contundentes y debe continuar así. La ley de sometimiento sí va a funcionar, más que todo para los mandos bajos de estos grupos donde hay integrantes que permanecen contra su voluntad… Basta de comparar a Colombia con El Salvador. Son dos países totalmente diferentes en todos, absolutamente todos los aspectos. Nuestra obligación y compromiso es con nuestro país. Primera vez que tenemos un verdadero presidente que está apostando todo por nosotros, aun a riesgo de su propia vida.

Amanda Guerra

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