El nuevo Régimen del Terror: de las picotas de Sámano a las bolsas de Abelardo

En Colombia, la memoria histórica suele habitar en las palabras de quienes retrataron la barbarie para que no se convirtiera en norma. 210 años después del paso de Pablo Morillo y Juan de Sámano por la Nueva Granada, el lenguaje de la crueldad estatal no ha caducado; solo ha actualizado sus soportes. Las efigies colgadas, las jaulas de hierro y el descuartizamiento de próceres como Juan Molano para escarmentar a los pueblos han mutado en bolsas de plástico blanco exhibidas ante cámaras de alta definición. La picota de antaño requería aves de rapiña y plazas públicas; el nuevo tótem del «tigre» Abelardo de la Espriella prefiere el…

En Colombia, la memoria histórica suele habitar en las palabras de quienes retrataron la barbarie para que no se convirtiera en norma. 210 años después del paso de Pablo Morillo y Juan de Sámano por la Nueva Granada, el lenguaje de la crueldad estatal no ha caducado; solo ha actualizado sus soportes. Las efigies colgadas, las jaulas de hierro y el descuartizamiento de próceres como Juan Molano para escarmentar a los pueblos han mutado en bolsas de plástico blanco exhibidas ante cámaras de alta definición. La picota de antaño requería aves de rapiña y plazas públicas; el nuevo tótem del «tigre» Abelardo de la Espriella prefiere el nylon y la virilidad estética difundida en redes sociales.

De Sámano gobernaba con la certeza del dominio absoluto. Exhibía la muerte como escarmiento y llamaba «cuadrillas de bandidos» a quienes no se sometían a la corona. Hoy, el discurso de la Espriella reproduce ese mismo atavismo: adjetiva a sus enemigos como «ratas» y promete enviarlos «al infierno en una bolsa». No hay allí una doctrina de seguridad ni un principio republicano de justicia; hay la puesta en escena de un fetichismo necrófilo, la nostalgia del látigo disfrazada de firmeza y envuelta en camisas ajustadas.

La paradoja no es nueva, pero la hipocresía sigue siendo abismal. Mientras De Sámano decía actuar en "acto meritorio para con Dios" e invocaba la legitimidad de Fernando VII, el Gobierno De la Espriella pretende resguardar sus excesos tras el lema de "Cristo Rey" y la defensa de una patria imaginaria (¿Se sabrá?). Pero ni la fe ni el patriotismo logran maquillar el sadismo metódico. En la Colombia de 1816, el régimen realista fusilaba o degollaba civiles para luego contarlos como insurgentes caídos. En la de hoy, entre las bolsas que “el tigre” exhibe como trofeos de guerra, asoma el nombre de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un jornalero samario de 18 años caído en Guachaca que, según el clamor de su madre y de su hermana, no llevaba armas ni comandaba tropa alguna, sino que cuidaba vacas en una finca ganadera antes de recibir los disparos.

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Que no nos confundan el ropaje ni la escenografía: las bolsas blancas no representan la restauración del orden, sino la degradación de la virtud republicana en mero espectáculo sangriento. Ya en 1816, el poeta José María Salazar contemplaba el horror de la reconquista y advertía en sus versos el ahogamiento de la razón:

«Viose la Patria en grillos y cadenas, / Y la virtud proscrita y abatida, / El mérito tratado de delito / Y la ciencia inocente perseguida».

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​Dos siglos más tarde, la lección histórica permanece intacta: la barbarie estatal solo engendra más violencia, y en este convulso suelo colombiano, cuando la muerte de un civil se exhibe como trofeo sin garantías ni debido proceso, la democracia retrocede al tiempo oscuro en que la vida humana valía menos que el escarmiento del verdugo.

Iván Escol Guerrero Guerrero

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