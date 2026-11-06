El país que no cabe en el trumpismo

Con relación al editorial del 5 de noviembre , titulado "Los estadounidenses se cansaron de la arrogancia de Donald Trump". Colombia conoció el trumpismo por la ventanilla de un avión militar. El domingo 26 de enero de 2025, dos aeronaves estadounidenses cargadas de colombianos deportados tuvieron que dar la vuelta porque el Gobierno no las dejó aterrizar y, en cuestión de horas, Trump amenazó con aranceles a todo lo que el país le vende. Ese era el tono de un gobierno que había decidido quién sobraba. El martes, los votantes de Estados Unidos le respondieron con otra cosa.

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Georgia, donde la familia de Keisha Lance Bottoms puede rastrear su historia hasta una plantación de Crawfordville, la eligió como la primera mujer negra en gobernar un estado en la historia del país. Nuevo México eligió a Deb Haaland, la primera mujer indígena elegida gobernadora. Texas tendrá en Gina Hinojosa a su primera gobernadora latina, y Ohio, con Amy Acton, a la primera mujer elegida para el cargo. New Hampshire, por su parte, mandará al Senado a Chris Pappas, el primer hombre abiertamente gay elegido para esa cámara.

El trumpismo prometió devolverle el país a un solo tipo de estadounidense. Los votantes le respondieron con un mapa que se parece mucho más al país real.

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Esa respuesta no salió de la nada. Lo que Colombia vio aquel domingo, Estados Unidos lo vivió durante casi dos años. Trump llevó la palabra invasión a un decreto para expulsar a venezolanos señalados de pertenecer al Tren de Aragua y metió al país en una guerra con Irán que, según él mismo, duraría semanas. Ya va por ocho meses. Convirtió el odio en método de gobierno y olvidó que los hijos y los vecinos de los señalados también votan.

Habrá quien diga que la gente votó por el precio de la gasolina y no contra el odio. Puede ser. Pero esa gasolina se encareció por una guerra que eligió el presidente, y un gobierno ocupado en buscar enemigos adentro y afuera termina por descuidar la nevera de la gente. El odio y la factura llegaron juntos.

Falta ver si estos nombres gobiernan mejor de lo que hicieron campaña. Llegar primero no garantiza buenas decisiones. Lo que sí quedó probado es que el odio, tarde o temprano, también se paga en las urnas.

Angelo Aponte

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