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En defensa de la embajada de Colombia en Jerusalén

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Es difícil hacer entender al político, al analista, al común, al común del mundo. Llevar la embajada de Colombia a Jerusalén tiene un propósito más profundo y espiritual. Esto no lo entiende el mundo, porque se ha alejado de Dios. Para nosotros, los creyentes de Jesús, Jesucristo, Yeshúa, comprendemos a través de la Biblia que Israel es un propósito del Padre Eterno. Estamos alineados con la voluntad de Dios, no alineados con organizaciones de hombres como la ONU. Un día la humanidad entenderá el propósito y promesas de Dios para con Israel… Estamos viviendo tiempos finales. El Padre Eterno los bendiga y guarde.

Arthur Suket

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