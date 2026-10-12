Goya en Fragmentos; los desastres de la guerra ante la Memoria

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“Después, el silencio, mudo
de algodón, blanco de vendas,
cárdeno de cirugía,
mutilado de tristeza.
el silencio. Y el laurel
en un rincón de osamentas.
y un tambor enamorado,
como un vientre tenso, suena
detrás del innumerable
muerto que jamás se aleja”
Fragmento del poema "La Guerra" de Miguel Hernández – España
Ver a Goya en la galería Fragmentos, espacio de arte y memoria, no solo es un privilegio (con entrada gratuita) sino un verdadero deleite para quienes pensamos que el arte siempre tiene, o debería tener, un sentido político. El espacio vacío de suelo de hierro cargado de historias se llena de nuevo, y esta vez con los grabados que relatan “los desastres de la guerra” una que no se vivió en nuestros tiempos, ni en nuestro territorio, pero que devela la barbarie que siempre ha acompañado la violencia.
Primero, cuerpos descuartizados, mujeres violentadas, dolor y súplica; luego hambruna, desarraigo, desplazamiento, pérdida y soledad; finalmente, mis favoritos, esos monstruos sacados de los sueños, ya no de la razón, sino del “desamor” que Goya vivió cuando le mostraron a una ilustración distinta a la que él admiraba; esa que llegaba a imponer las ideas con espadas y bayonetas.
Por supuesto, el diálogo con Fragmentos de Doris Salcedo se teje desde la poesía, una selección preciosa de poemas cuyas autoras y autores dejan sus palabras resonando en ese espacio y acompañan la visita orientando cada momento. Así empieza con el poema “La Guerra” de Miguel Hernández hasta llegar a Piedad Bonnett con “Pido al dolor que persevere” atravesando palabras de Palestina, Rusia, Somalia, Rumania, Ucrania, que nos aterrizan a los conflictos que vivimos hoy; porque la memoria, aunque parezca sacada del pasado, siempre ha narrado un presente.
Dentro de los grabados destaco tres: “Al cementerio”, “No hay quien los socorra” y “Las camas de la muerte”; en las tres piezas se reflejan los cuerpos que quedan de las batallas, unos llevados al cementerio, otros atravesados por un caminante con vergüenza y los terceros tapados por sábanas: sus camas de muerte, estas sí muy cercanas a las bolsas blancas con que hoy se exhiben los cuerpos en señal de victoria y no de deshumanidad, esa que es el verdadero estrago de la guerra.
Cierro estas letras ya no con las palabras de Miguel Hernández con las que inicié, sino con las de Piedad Bonnett, porque aunque estos grabados nos sean tan familiares, no pueden convertirse en paisaje; la guerra deja estragos y en este caso, parafraseando a Nietzsche, no solo nos queda el arte para sobrevivir a la crueldad, sino la memoria para no repetir…
“Pido al dolor que persevere.
Que no se rinda al tiempo, que se incruste
como una larva eterna en mi costado…
para que de su mano cada día
con tus ojos intactos resucites,
con tu luz y tu pena resucites
dentro de mí.
Para que no te mueras doblemente
pido al dolor que sea mi alimento,
el aire de mi llama, la lumbre
donde vengas a diario a consolarte
de los fríos paisajes de la muerte".
Poema de Piedad Bonnett – Colombia
Emma Ávila Garavito
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