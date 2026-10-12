Ver a Goya en la galería Fragmentos, espacio de arte y memoria, no solo es un privilegio (con entrada gratuita) sino un verdadero deleite para quienes pensamos que el arte siempre tiene, o debería tener, un sentido político. El espacio vacío de suelo de hierro cargado de historias se llena de nuevo, y esta vez con los grabados que…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Goya en Fragmentos; los desastres de la guerra ante la Memoria

Ver a Goya en la galería Fragmentos, espacio de arte y memoria, no solo es un privilegio (con entrada gratuita) sino un verdadero deleite para quienes pensamos que el arte siempre tiene, o debería tener, un sentido político. El espacio vacío de suelo de hierro cargado de historias se llena de nuevo, y esta vez con los grabados que relatan “los desastres de la guerra” una que no se vivió en nuestros tiempos, ni en nuestro territorio, pero que devela la barbarie que siempre ha acompañado la violencia.

Primero, cuerpos descuartizados, mujeres violentadas, dolor y súplica; luego hambruna, desarraigo, desplazamiento, pérdida y soledad; finalmente, mis favoritos, esos monstruos sacados de los sueños, ya no de la razón, sino del “desamor” que Goya vivió cuando le mostraron a una ilustración distinta a la que él admiraba; esa que llegaba a imponer las ideas con espadas y bayonetas.

Publicidad

Por supuesto, el diálogo con Fragmentos de Doris Salcedo se teje desde la poesía, una selección preciosa de poemas cuyas autoras y autores dejan sus palabras resonando en ese espacio y acompañan la visita orientando cada momento. Así empieza con el poema “La Guerra” de Miguel Hernández hasta llegar a Piedad Bonnett con “Pido al dolor que persevere” atravesando palabras de Palestina, Rusia, Somalia, Rumania, Ucrania, que nos aterrizan a los conflictos que vivimos hoy; porque la memoria, aunque parezca sacada del pasado, siempre ha narrado un presente.

Dentro de los grabados destaco tres: “Al cementerio”, “No hay quien los socorra” y “Las camas de la muerte”; en las tres piezas se reflejan los cuerpos que quedan de las batallas, unos llevados al cementerio, otros atravesados por un caminante con vergüenza y los terceros tapados por sábanas: sus camas de muerte, estas sí muy cercanas a las bolsas blancas con que hoy se exhiben los cuerpos en señal de victoria y no de deshumanidad, esa que es el verdadero estrago de la guerra.

Le puede interesar

Cierro estas letras ya no con las palabras de Miguel Hernández con las que inicié, sino con las de Piedad Bonnett, porque aunque estos grabados nos sean tan familiares, no pueden convertirse en paisaje; la guerra deja estragos y en este caso, parafraseando a Nietzsche, no solo nos queda el arte para sobrevivir a la crueldad, sino la memoria para no repetir…

“Pido al dolor que persevere.

Que no se rinda al tiempo, que se incruste

como una larva eterna en mi costado…

para que de su mano cada día

con tus ojos intactos resucites,

con tu luz y tu pena resucites

dentro de mí.

Para que no te mueras doblemente

pido al dolor que sea mi alimento,

el aire de mi llama, la lumbre

donde vengas a diario a consolarte

de los fríos paisajes de la muerte".

Poema de Piedad Bonnett – Colombia

Emma Ávila Garavito

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com