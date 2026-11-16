Ideas, no personas

Vivimos en un país, incluso en una sociedad, donde para muchos votar por un político significa defenderlo a capa y espada, sin importar las acciones que ejerza esta persona. Votan por la imagen y lo que esta representa en la sociedad más que por sus ideales. Y no relacionemos esto con una sola orilla política, ya que en cada corriente enaltecen a su líder hasta el punto de muchas veces considerarlo infalible en la toma de decisiones, decisiones que en muchas ocasiones afectan a sus votantes y que, por ese mismo sesgo, son incapaces de cuestionar.

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A este comportamiento se le puede dar el nombre de secuestro cognitivo. Esto se traduce en la pérdida de la autonomía epistémica; es decir, la sociedad está dejando de pensar por sí misma y su pensamiento se ve influenciado por fuerzas externas, en este caso, por las imágenes políticas, muchas veces espectacularizadas mediante propaganda para presentar a la ideología contraria como un «rival».

A esto se suma que, en esta época algorítmica, entran en el debate político las campañas de desprestigio contra las personas que no comparten un mismo pensamiento. Los seguidores, tanto de la persona atacada como de aquella que promueve el ataque, parecen seguir a un individuo y no a una idea.

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Con el algoritmo presente, estas campañas de desprestigio toman mayor importancia, ya que a diario bombardean con «contenido» que afirme ese sesgo político de muchas personas. Muestran eso que ellos mismos quieren confirmarse y creer.

En este sentido, estas imágenes y este espectáculo programado son lo que define cómo se relaciona una sociedad, ya que cada uno se ve en la obligación de seguir a una persona y no una idea, porque se exhibe a una figura y no un movimiento.

Por más que un individuo sea el líder de una corriente, el movimiento siempre tiene que ser más grande que él. Las personas evolucionan, sea para mal o para bien, pero las ideas siempre prevalecen y se mantienen a lo largo del tiempo.

Julio Aranda Lamadrid

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