María Corina no es heroína, y recordar no es “apología al terrorismo”

El Gobierno sostiene que exhibir esas piezas es hacer apología. Pero un afiche de campaña no hace apología de nada: documenta que existieron. Pizarro fue comandante del M-19 y nadie lo discute. Pero fue…

En la sala “Hacer sociedad” del Museo Nacional hay hoy un espacio vacío en la pared donde estaban los afiches de campaña de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa. Los retiraron el mismo día en que el presidente Abelardo de la Espriella anunció una “contrarrevolución cultural” y ordenó que desapareciera de los lugares públicos todo lo que lo mostrara a Pizarro y a los “demás terroristas”.

El Gobierno sostiene que exhibir esas piezas es hacer apología. Pero un afiche de campaña no hace apología de nada: documenta que existieron. Pizarro fue comandante del M-19 y nadie lo discute. Pero fue también quien lideró la desmovilización de esa guerrilla y quien fue asesinado en abril de 1990 en un vuelo en plena campaña presidencial. Jaramillo, candidato de la Unión Patriótica, fue asesinado un mes antes por grupos paramilitares en alianza con sectores del Estado. Los dos eran candidatos presidenciales y los mataron en la misma campaña. Un museo que los exhiba no los aplaude; muestra lo que le costó a Colombia intentar la política sin armas.

Esa reflexión se construyó durante años con investigadores, víctimas y comunidades, y no se puede desmontar en una mañana por orden presidencial. Que además se hayan retirado piezas de la historia de la comunidad LGBTI y del Acuerdo de Paz sugiere que el criterio no es el terrorismo, sino la incomodidad.

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Ningún gobierno puede decidir qué memorias deben ser recordadas y qué memorias deben ser olvidadas, ya que la historia no le pertenece a ningún partido político ni a ninguna ideología política. Retirar vestigios del pasado incómodo bajo la etiqueta de terrorismo frena el diálogo plural e ignora que recordar los episodios dolorosos o controvertidos es una de las pocas garantías para no repetirlos. La verdad e historia de una nación se protegen preservándolas, no vaciando las paredes de sus museos.

Juan Esteban Rivera Rojas

Antieditorial: María Corina Machado NO es una heroína

Estoy totalmente de acuerdo con lo que afirma sobre lo que sucede en Venezuela y las intervenciones ilegales y ambiciosas por parte del señor Trump y sus cómplices hacia dicho país. Pero el editorialista parece olvidar que la señora María Corina Machado perdió toda credibilidad cuando decidió vender su dignidad y le entregó la medalla que le fue otorgada como merecedora del Premio Nobel de Paz en el 2025, precisamente al conquistador Trump. Para mí, la señora Machado carece de toda autoridad moral para erigirse en protectora y salvadora de la dignidad e independencia de Venezuela al demostrar una ambición desmedida y convertirse en la única opción moral de Venezuela. Presentarla como víctima no se ajusta precisamente a la realidad. No es ninguna heroína, a mi modo de ver.

Luisa Fernanda Ayala

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