En enero de 2012, la feminista francesa Jules Falquet publicaba un artículo a propósito del llamado “affaire DSK”, que iniciaba con la frase “Nous l’avons échappé belle”. Con esta expresión del argot francés que traducida al español significa “nos salvamos por un pelo”, Falquet abordaba el escándalo de abuso sexual protagonizado por Dominique Strauss-Kahn (DSK) en mayo de 2011 en un hotel neoyorquino. El arresto de DSK frenó en seco la carrera del entonces director del FMI para representar al Socialismo Francés en las presidenciales de 2012. Luego del escándalo, el Partido Socialista realizó por primera vez elecciones primarias…

En enero de 2012, la feminista francesa Jules Falquet publicaba un artículo a propósito del llamado “affaire DSK”, que iniciaba con la frase “Nous l’avons échappé belle”. Con esta expresión del argot francés que traducida al español significa “nos salvamos por un pelo”, Falquet abordaba el escándalo de abuso sexual protagonizado por Dominique Strauss-Kahn (DSK) en mayo de 2011 en un hotel neoyorquino. El arresto de DSK frenó en seco la carrera del entonces director del FMI para representar al Socialismo Francés en las presidenciales de 2012. Luego del escándalo, el Partido Socialista realizó por primera vez elecciones primarias cuyo ganador fue François Hollande. Hollande resultó victorioso en las presidenciales francesas y gobernó durante el quinquenio 2012-2017.

El Pacto Histórico ignoró esta historia del socialismo francés. Y, lamentablemente, también ignoró las voces que alertaron sobre las derivas sexuales y conductas adictivas de Gustavo Petro. En su lugar, la barras petristas cerraron filas para defender a su líder y buscaron desvirtuar estas denuncias designando a quienes las formularon como enemigos del cambio. De acuerdo con María Jimena Duzán, personas cercanas a Petro construyeron historias falsas para encubrir las fallas del líder y arrendaron casas donde él podría continuar el ritmo de vida desordenado que no le permitía el protocolo de la Casa de Nariño.

La perspectiva de mantenerse en la presidencia con un líder cuyo discurso populista aglutinara la pluralidad del sentir progresista pudo más que la responsabilidad de encarnar la idea de cambio que el país había postergado. El apelativo progresista fue reducido a una etiqueta de marketing político con la que el petrismo se arrogó, y volvió maleables, ideales como la igualdad, la justicia social y la lucha antipatriarcal. Basta hacer memoria de episodios de la administración petrista en los que el discurso presidencial hizo gala de apropiaciones misóginas del feminismo y de estereotipos de género con los que acotó la identidad de funcionarias competentes en el terreno reproductivo y funciones de cuidado y maternidad.

Publicidad

Aún más problematicos son los nexos entre corrupción, violencia económica y desigualdad de género que el expediente de sexo-contratos con Deicy Jiménez sugiere. Lejos de circunscribirse al ámbito privado, la contratación indebida y el uso de fondos públicos que habrían mediado estas relaciones interpelan las prácticas públicas de un proyecto político. Facilitar el acceso a contratos y cargos públicos a cambio de favores sexuales es una práctica que expone brutalmente cómo la corrupción perpetúa desigualdades de género y mantiene estructuras de subordinación. El lugar del mérito, el esfuerzo o la preparación académica habría sido usurpado por prácticas corruptas de un sector político que habría privilegiado la apariencia física y el uso del cuerpo de las mujeres como objeto de intercambio para distribuir cargos burocráticos. ¿Dónde queda entonces la idea de que el acceso a la educación pública y el mérito son los vehículos de promoción y ascenso social?

La tarea de resolver si Gustavo Petro es culpable o inocente en este escándalo de sexo-contratos se inscribe en la justicia. Pero el talón de Aquiles del expresidente queda inscrito en la memoria popular. Allí también se inscribe la habilidad del Pacto Histórico para hacer la vista gorda ante alertas tempranas sobre hechos de corrupción o sobre faltas éticas de sus líderes.

El Pacto no es la única orilla política en la que la doble vida sexual de sus líderes se habría nutrido con el erario público y, así, dado lugar al chantaje. De esto dan cuenta no solo Duzán, sino otras periodistas como Cecilia Orozco. Pero Petro y el Pacto Histórico capturaron la promesa de cambio. Esto sumado al principio de construcción colectiva que el Pacto Histórico promulga le exigen una mayor coherencia ética y un mínimo de transparencia que sus dirigentes están en mora de saldar.

En su defecto, el Pacto será recordado por labrar un terreno propicio en donde la derecha ultraconservadora pudo cultivar una imagen de defensora de la moral cultural y política. Tres meses de gobierno no han bastado a la derecha abelardista para administrar a la opinión pública dosis mínimas de historias escabrosas de la administración petrista.

Quienes, como Duzán, se interrogan sobre las opciones del Pacto para regresar al poder afirman que este partido deberá “replantear su cordón umbilical con Gustavo Petro”. Si este replanteamiento es una ruptura, el Pacto Histórico no se habría salvado por un pelo, como lo hizo el socialismo francés. Paradójicamente, una ruptura con Petro, significaría replicar el guion de de-diabolización ya escrito por el Lepénismo francés. De un lado, Marine Le Pen excluyó a su padre, Jean-Marie Le Pen del Frente Nacional, y con ello sentó un punto de inflexión en la de-diabolización del partido. Luego, Le Pen rebautizó su partido como Rassemblement National y pretendió haber purgado al RN de simpatizantes del fascismo nazi y antisemitismo.

La izquierda colombiana podría emprender una purga que excluya a sus patriarcas. Pero, como le sucede al Lepénismo, exorcizar a los patriarcas no basta si los demonios quedan ocultos en las prácticas.

Sonia Garzón

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com