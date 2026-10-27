Ramiro Bejarano responde a Enrique Gómez: "incurre en dos delitos"

La mentira lo ha hecho tristemente célebre, pero nunca ilustrado. Nadie cree que él sea un “monstruo” ni así lo he llamado. Tal calificativo, por lo demás apropiado, está escrito en todos los libros de historia para describir al abuelo del improvisado parlamentario, no a él, que solo parece haberle heredado su intolerancia y ninguna de sus pocas virtudes. No logrará Enrique Gómez,…

La mentira lo ha hecho tristemente célebre, pero nunca ilustrado. Nadie cree que él sea un “monstruo” ni así lo he llamado. Tal calificativo, por lo demás apropiado, está escrito en todos los libros de historia para describir al abuelo del improvisado parlamentario, no a él, que solo parece haberle heredado su intolerancia y ninguna de sus pocas virtudes. No logrará Enrique Gómez, ni siquiera en este gobierno del que se apoderaron él y sus consanguíneos, modificar la historia negra que se suscita con la sola invocación del nombre de Laureano Gómez. Si aquí hubiere existido justicia y no un Frente Nacional, muchos de esos supuestos prohombres habrían tenido que terminar purgando sus culpas con sus adláteres. Buena parte del deterioro de la justicia, empezó con dejar en el olvido -que no perdonar ni absolver- tales conductas dizque para conseguir la paz política, que solo nos trajo impunidad.

Se le olvida al nieto de marras referir muchas cosas de su abuelo, como la operación K, la persecución a “sangre y fuego” de liberales en nombre de la fe católica, y hasta su propuesta del artículo 13 de la Constitución que quiso implantar para perseguir a sus opositores y críticos amenazándolos con cárcel, para solo mencionar muy pocas cosas de las muchas con las que volvió “invivible la república”. También omite recordar el nietecito que a su abuelito le fueron indemnizados los daños por la destrucción del periódico El Siglo y su finca.

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Y vuelve a mentir Enrique Gómez al sostener que estoy involucrado en una de las líneas de investigación del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, afirmación con la cual incurre en dos delitos. El primero, el de calumnia, pues bien sabe el nieto de marras que no he sido vinculado a ninguna investigación, como así se demostró en el proceso civil que en su contra y de su primo, Mauricio Gómez Escobar, promoví ante la justicia civil, litigio en el que ambos fueron declarados responsables civilmente de los daños y perjuicios ocasionados al suscrito por sindicarme de ese magnicidio, hecho que también omite referir en su confusa nota de rectificación de la historia.

Además, incurre Gómez Martínez, en su precaria nota rectificatoria, en el delito de fraude a resolución judicial previsto en el artículo 454 del código penal, porque ha violado la orden judicial de no hacerme sindicaciones sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado sin pruebas, como se lo ordenó el juzgado 21 civil del circuito en sentencia del 15 de febrero de 2023, confirmada en fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil del 2 de agosto de 2024. Tal transgresión no puede ser escudada en la inviolabilidad parlamentaria, no solo porque esta tiene límites, sino porque en este caso ha desatendido con dolo una orden judicial. Si Gómez Martínez cree que su condición de Senador le da licencia para mentir o para intimidarme está completamente equivocado. Ese “milagrito” no lo lograrán, ni aun en este régimen.

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Finalmente, en su invencible prepotencia “olvida” el amenazante senador que ha venido abusando de su investidura para atacar la JEP presentando proyectos de acto legislativo y de ley, para conseguir como legislador lo que pretende y reclama como particular. ¡Vaya privilegio! No hay conflicto de intereses para esta poderosa estirpe que se cree con derecho a ultrajar, a mentir, y al imposible fáctico y ético de lavarle la cara al “monstruo” Laureano Gómez.

Ramiro Bejarano Guzmán

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