Receso escolar, no receso de aprendizaje

En octubre hay una semana que llaman de receso escolar y en la que no hay clases para los estudiantes. Los profesores, maestros o docentes realizan actividades de planeación, evaluación…

En Colombia, en los colegios oficiales, el año escolar es de 40 semanas, que serían 280 días. Menos dos días por semana, sábados y domingos, que en 40 semanas serían 80 días, quedan 200 días. Menos los días festivos, que son aproximadamente siete, quedan 193, y hay que restar otros 13 días por permisos y fuerza mayor. Hechas las restas, quedan 180 días de clase en el año. 180 días es la mitad del año. Sobre este aspecto no hago más comentarios.

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En octubre hay una semana que llaman de receso escolar y en la que no hay clases para los estudiantes. Los profesores, maestros o docentes realizan actividades de planeación, evaluación institucional y capacitación, todo para mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes e instituciones.

Una semana de receso son seis días sin clases: de lunes a viernes y el festivo del 12 de octubre.

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Es importante que los padres de familia, los acudientes y los responsables de la educación de los estudiantes recuerden que la educación —que es formación en valores, formación en una cultura de permanente superación, información y capacitación, acceso al conocimiento, práctica de una profesión u oficio y formación en la actividad por la que los estudiantes han manifestado preferencias— no tiene, no puede tener, recesos ni vacaciones.

Es importante que padres, acudientes y estudiantes recuerden que un día en el que no hayamos aprendido algo, realizado algo productivo o hecho algo para el bien personal, familiar o social es un día perdido.

Es importante y necesario que, durante la semana que llaman de receso escolar, de lunes a domingo, los estudiantes realicen actividades que les generen aprendizajes y beneficios para su formación personal y académica. En vez de cinco horas de clase, que tengan diez. Intensificar su vida deportiva, su vida cultural, su vida artística; intensificar el aprendizaje de otro idioma; utilizar los medios tecnológicos para acceder al conocimiento y a la ciencia; darle un receso al celular, a los maléficos TikTok y otras redes.

Que el receso escolar no sea un receso intelectual ni un retroceso en la autoestima o en la formación intelectual.

Carlos Fradique-Méndez

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