Reparos con un titular y el juicio a Uribe

Previa la aclaración de que en ningún momento pretendo defender al gobierno nacional, debo decir que en la edición del 31 de julio, página 12, sección Política, me sorprendió y, no de manera positiva, un titular a todo lo ancho de la página que dice: “Petro retó al Congreso por $557 billones que son cruciales para la reelección de su proyecto”.

Este titular es tendencioso, mal intencionado e induce a error. Quien haya pasado el primer semestre de Administración Pública, Derecho o Ciencia Política sabe que el Gobierno tiene la obligación legal de presentar a consideración del congreso, cada año, el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal siguiente en el que plasme los ingresos y gastos en que incurrirá para atender las necesidades de la administración, que convierte así a la ley de presupuesto en la más importante decisión que tome el congreso y en el instrumento indispensable para una sana política fiscal. Cumplir con esa obligación no es un reto, y llevar a cabo los propósitos del plan de desarrollo son funciones fundamentales de cualquier gobierno y no necesariamente busca la reelección de un proyecto. Por eso, titular de esa manera la acción de la administración genera una visión distorsionada e insidiosa de la gestión pública, que conduce a la polarización que tanto reprochan desde el periódico. Me pregunto: ¿Dónde quedan el jefe de redacción y la mesa de redacción política para establecer un titular acorde con esa visión objetiva y equilibrada propia de un buen periodismo?

Jorge Martínez Miranda

El juicio a Álvaro Uribe y el matoneo de clase

El juicio a Álvaro Uribe ha demostrado cómo en Colombia hay una agresiva, intolerante y cerrada clase dirigente que solo conoce el lenguaje violento para hacerse valer. Lo que no contaban es que había una juez discreta, silenciosa pero firme, que no iba a caer en el juego de la intimidación. La juez Heredia dio una lección de clase, de estatura intelectual y moral que ni el poderoso Jaime Granados puso en duda. Frente a la ignorancia y chabacanería de Cabal y compañía, puede que el fallo sea revocado —está dentro de las posibilidades jurídicas—, pero la lección de Sandra Liliana Heredia ha trascendido, ya quedó.

Tal vez los medios tradicionales nunca hablen del efecto Heredia y prefieran seguir usando en forma mediática al hijo de un exmagistrado, pero la doctora Heredia pasó a un plano de honradez y rectitud.

Rodolfo Vanegas

