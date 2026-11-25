Lectoras, son ustedes en quienes confío para revolcar el abecedario y hacer ya sea una palabra artificial o juntar varias…

Les hago solícito este llamado, con la mayor diplomacia que sea concebible en medio de estas líneas tan disonantes y cacofónicas que saldrán a la imprenta solo si quien edita esta columna tiene el favor iluminado de continuar leyendo.

Hago este llamado personal, intransferible e inequívoco a todas las mujeres de todos los países que conocen la palabra hijueputa, o variables: jueputa, dobletripletetrapentahijueputa, catrehijueputa, etc.

Queridas lectoras de este diario, las convoco en son de realizar una búsqueda.

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Lectoras, son ustedes en quienes confío para revolcar el abecedario y hacer ya sea una palabra artificial o juntar varias que existan para tener una palabra que nos ayude a insultar a alguien sin insultar a su madre, que nos permita descargar la energía que un buen hijueputazo permite, que nos deje salir de la lógica de lo “grosero”, que nos dé la ganga de convertirla en insignia nacional, que también nos sintamos colombianas con dicha palabra con la que ningún compendio lexicográfico cuenta aún. Pero siempre es todavía.

Cada mañana es una buena mañana para comenzar de nuevo la búsqueda que puede que en la noche nos defraude.

Hermanas, primas, tías, amigas, abuelas, madres… les ruego escuchen este grito que no alcanzan a oír porque sé que ya están ocupadas buscando.

Y no encuentran respuestas porque la violencia es una hijue… (¿ven?, aquí podríamos usarla) que expropia de la historia, las posibles respuestas que parecieran ser insuficientes para el dolor que camina con una y que rotas y desangradas, hace que camines al rojo vivo del recuerdo de un rostro al que no le hemos hecho duelo.

Ya prestados los cuerpos a la guerra, es tan ingrata ella que se conjuga con artículos femeninos, y no tiene la decencia de devolver ni el cuerpo de quienes aún no encontramos, ni la tranquilidad de las mujeres que seguimos buscando.

Hasta el 1 de septiembre de 2024, la Unidad para las Víctimas determinó que el 61 % de las víctimas indirectas son mujeres. De las cuales, según Amnistía Internacional, son generalmente quienes abiertamente indagan por los sucesos ocurridos tras la desaparición de sus familiares, lo cual expone a “sufrir de intimidación, persecución y violencia”, sostiene.

Mis estimadas compañeras y hermanas, somos si el amor fuese una fuerza revolucionaria, llevaría tatuada nuestra resistencia.

Para encontrar nuevas palabras, y para hablar con tranquilidad de aquello que nos las quitó.

Juliana Serrano Martínez

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