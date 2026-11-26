Para dimensionarlo: equivale a casi dos veces el presupuesto de inversión pública de 2026, estimado en 88,4 billones. Es un promedio de 17 billones al año durante una década. Ningún otro compromiso de Estado ha costado tanto en tan poco tiempo.

Diez años después de firmado el Acuerdo con las FARC, el país recibió una cifra que obliga a detenerse. En su primera intervención ante el Congreso, la alta consejera comisionada para la Paz, Viviane Morales, afirmó que el Estado ha invertido cerca de 170 billones de pesos en la implementación del Acuerdo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La propia consejera precisó que en los territorios PDET se han invertido más de 40 billones para cumplir 35.000 iniciativas y planteó la pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿qué han significado esos billones en paz? Según ella, las condiciones de violencia no solo persisten, sino que se agravaron con la llamada "Paz Total".

Hay que decir también que las cifras no son unánimes. La Contraloría calculó que entre 2017 y 2025 se ejecutaron 127,85 billones, en pesos constantes de 2025. Cambia la metodología, pero no cambia la pregunta de fondo.

Porque una cosa es gastar y otra es transformar. ¿Cuántos kilómetros de vías llegaron a las veredas? ¿Cuántos proyectos productivos siguen en pie? ¿Cuántas familias dejaron la coca porque hubo una alternativa real? ¿Cuántas comunidades pueden dormir hoy más tranquilas que en 2016?

Un acuerdo de paz solo se justifica si trae paz. Los colombianos que pagaron esos 170 billones merecen una rendición de cuentas clara, con resultados verificables, territorio por territorio y peso por peso. Sin esa respuesta, la cifra es apenas un número impresionante.

Abel Sinning Castañeda

Crítica a EE

El Espectador digital ya no es un diario. Unas pocas noticias y un 70 u 80 % de refritos de la semana anterior, del mes o del año. Compare, lector, el número de informaciones noticiosas y los artículos que han sido publicados previamente por tercera, cuarta, quinta vez o más para rellenar espacio. Esto es verdad tanto para las "noticias" nacionales como para las internacionales. Ahora lo leo en un máximo de 30 minutos y analizo la mala intención de las distintas oficinas de redacción al repetir falsedades hasta crear verdades. Rescato la sección de Opinión, que salvan periodistas como Gloria Cecilia, Uprimny, Bejarano, Sarmiento, Nicholls, Alarcón, Pegueros, Gutiérrez, Botero, entre muchas y muchos otros.

El pensamiento liberal, democrático y analítico se instala en ellos, así como su respeto por la verdad y la justicia. Y, a pesar de toda esta crítica, sigue siendo lo más decente de la prensa colombiana.

Norma Enríquez Riascos

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com