Sobre portada y contraportada

Sobre una portada que parece un juego de niños

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No puede ser más risible la imagen de la portada de su edición del 11 de marzo [en la que aparecen Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, tras ser escogido fórmula vicepresidencial]. Me recordó esas fotografías que nos tomaban en el preescolar o la primaria, con una biblioteca falsa de fondo, un globo terráqueo en un pequeño escritorio, entre otros detalles.

Lo que vemos en la imagen parece ser la de dos de esos estudiantes aconductados, a quienes en su momento les hubieran preguntado qué querían ser cuando grandes. Uno debió haber contestado “presidente” y el otro “policía”.

Es tan risible la foto por lo impostado y forzado de uno y otro de los personajes, que termina siendo nada convincente. La triste conclusión es el grado tan lamentable y bajo al que han llegado las figuras políticas colombianas en su afán de figurar. Ellos están convencidos que gobernar es simplemente un juego de niños.

Daniel Castro Benítez

Un acierto la nueva contraportada

Desde hace algunos días veo que la contraportada de El Espectador ha cambiado el formato habitual de entrevista, a contenidos variados, como el del viernes 13 de marzo, relacionado con la agenda cultural en sitios tan variados como la Cinemateca, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo o el Teatro Unisabana. También han usado este espacio para dar información en infografías muy útiles para entender temas rápidamente, sin abandonar del todo las entrevistas personales que siguen publicando, pero ya no todos los días.

Ese cambio me ha parecido un gran acierto, le han dado vida a esa página que venía estática hace mucho tiempo.

Ojalá puedan pensar en mejorar la página de deportes, publicar cuadros de posiciones y partidos jugados, sobre todo en fútbol: la liga y las competencias internacionales.

Javier Hernando Aguillón

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