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Sobre presiones, Piero y la magistrada Lemaitre

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¿Quién sigue?

¿Quiénes presionaron la renuncia involuntaria del presidente de la ANDI, el retiro de las periodistas del programa radial Mañanas Blu y el del caricaturista Vladdo de un medio radial? ¿A qué se debieron esas presiones? ¿Quiénes se dejaron presionar y por qué razón? Como en las antiguas series radiales, que al final de los capítulos dejaban un interrogante para el siguiente: ¿quién será la próxima víctima de las presiones?

Armando Riveira Molinares

"Un buen tipo"

Así tituló El Espectador su portada del 8 de octubre, resumiendo la personalidad de Piero, quien acaba de morir. Y la tristeza surge inmediatamente en nuestro corazón, porque se va alguien a quien admirábamos y queríamos, aunque no fuese un amor de todos los días.

Pero con "Llegando llegaste", "Los americanos" o "Mi viejo" sentimos que lo llevábamos en el alma y que habíamos perdido a alguien muy querido, muy entrañable, muy cercano a la fuente de donde brotan nuestros sentimientos más profundos y las emociones más íntimas. Tanto que ya no podemos escuchar "Mi viejo" sin que acudan las lágrimas a nuestros ojos y algo muy hondo punce nuestro corazón.

Tal vez el emblema de una vida de artista, tan hermosa y casi natural, ha sido su bella sonrisa; esa sonrisa de quien ama y ama lo que hace, y en ese hacer está la conquista de un público que ya lo llevará por siempre en el recuerdo.

Descansa en paz y en eterna alegría, mi querido Piero.

Francisco Tostón de la Calle

Sobre la entrevista a la magistrada Lemaitre

Respetado señor director, mil gracias por la oportuna entrevista a la magistrada Julieta Lemaitre R., de quien admiro su franqueza y valentía, a la vez que le agradezco su dedicación y esfuerzo en la búsqueda de una justicia que muchos pensamos que jamás llegaría.

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Enrique Uribe Botero

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