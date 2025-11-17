Sobre Zohran Mamdani, la socialdemocracia y el impuesto a las religiones

Comentarios a “Una linterna llamada Mamdani”

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En su artículo de opinión, Nicolás Rodriguez afirma que Zohran Mamdani se autodenomina como socialista demócrata y a continuación dice que “ganó siendo todo lo que se dijo que era Barack Obama”.

Siempre es importante aterrizar algunos conceptos puesto que el nombre en inglés “democratic socialist” difiere de “socialdemocrata”.

La confusión de términos parece intencional (no del artículo sino de los políticos que las usan), y aunque parece tarea imposible clasificar las diferencias en cada uno, pareciera que una de sus grandes diferencias es su oposición al capitalismo (ver en el New York Times el artículo "Zohran Mamdani says he’s a democratic socialist. What does that mean" de junio 25).

Esta nota la envío porque creo que, más allá de la defensa o no del personaje y sus ideas políticas, haría bien El Espectador en informar de esa clase de diferencias. Estamos en tiempos de eufemismos, donde los políticos se apropian de ideas que no son las realmente defienden solo para ganar adeptos. Esto parece ser la regla más que la excepción aquí en Colombia y en los Estados Unidos.

Mejor aún, hay que expresar las ideas sin darles calificativos que puedan generar confusión de qué significa ser realmente un liberal, un socialdemócrata, un capitalista, un socialista, etc. sobre todo cuando esas mismas palabras pueden haber mutado o evolucionado con el paso de los años.

César Higuera

Impuestos a las religiones

He analizado el efecto de tener en nuestro país a representantes de muchas religiones –en su mayoría cristianas– y noto que es muy común que estos representantes recolecten dineros de diversas fuentes y los transformen en lujosas edificaciones adornadas hasta con estatuas bañadas en oro, aprovechando que las legislaciones colombianas los eximen del pago de impuestos.

Propongo que, mediante nuevas leyes, se les imponga a estos representantes de cualquier religión el pagar impuestos, así sean bajas las tarifas. Al mismo tiempo, propongo exigirles que demuestren con acciones sociales que su función redunda en beneficios a nuestra población en general. Así mismo, propongo que a la religión católica predominante en Colombia se le cobren impuestos, para hacer evidente que debe existir una completa independencia entre el Estado y cualquier religión.

Francisco J. Toro

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com